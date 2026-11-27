Inician obras hidráulicas en Tenango del Valle para mejorar el suministro de agua

El Gobierno del Estado de México inició los trabajos de ampliación de la red de agua potable en la localidad de Tenango de Arista, en el municipio de Tenango del Valle, con una inversión de 28 millones de pesos y el objetivo de mejorar el suministro para más de 5 mil habitantes.

La obra, a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), contempla la instalación de cinco kilómetros de líneas de conducción de agua potable de PVC, con diámetros de dos, tres, cuatro y seis pulgadas, así como la interconexión con un tanque elevado existente.

El proyecto también incluye la colocación de 244.64 metros de red de distribución en la zona industrial y la construcción de mil 320 tomas domiciliarias, de las cuales 25 estarán destinadas a esa área.

La vocal ejecutiva de la CAEM, Beatriz García Villegas, informó queq los trabajos buscan mejorar la conducción y distribución del agua en las localidades del municipio y ampliar el acceso al servicio.

Se realizarán 200 reparaciones en la infraestructura hidráulica y se construirán 33 cajas de operación de válvulas. Además, se ejecutarán cinco cruces y pruebas hidrostáticas en 7.4 kilómetros de tuberías para comprobar las condiciones de funcionamiento de la red.