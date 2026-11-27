Durante la presente administración, los delitos de alto impacto se redujeron más de la mitad, de 5,612 a 2,592, y el robo de vehículo con violencia bajó 77%.

El Gobierno de Naucalpan informó que los delitos de alto impacto registraron en octubre de 2026 su cifra mensual más baja (210 casos), muy por debajo del pico alcanzado en octubre de 2024 (661 casos) durante la gestión anterior, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) correspondientes al corte enero–octubre de 2026, en 2024 se registraron 5,612 delitos; en 2025, 3,790 un 32% menos y en 2026, 2,592, un 54% menos que en 2024.

Con base a una comparativa los datos del SESNSP consolidan una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto que se aceleró a partir de 2025 (pasando de un promedio diario de 18.5 en 2024 a 11.9 en 2025 y 8.5 en 2026).

En dos años, durante la presente administración, los delitos de alto impacto se redujeron más de la mitad, de 5,612 a 2,592, y el robo de vehículo con violencia bajó 77%.

La Estrategia de Seguridad impulsada por el Gobierno del Alcalde Isaac Montoya Márquez continúa dando resultados sostenidos, reflejados en el comparativo enero–octubre (2025 vs. 2026), los delitos de alto impacto disminuyeron 32% (de 3,790 a 2,592 denuncias); mientras que el total de denuncias bajó 18% (de 18,482 a 15,240), tocando su mínimo mensual en septiembre de 2026 (1,300 denuncias) frente al máximo de octubre de 2023 (2,398).

Asimismo, se refleja en la disminución del robo de vehículo que registró una reducción del 49% (de 1,219 a 627), desde 2025 con un mínimo mensual en agosto de 2026 (55 casos) frente al pico de noviembre de 2024 (266 casos); el robo de vehículo con violencia cayó 56% de 641 en 2025 a 281 en 2026, mientras que, en 2024, 1,224 casos.

En cuanto al robo con violencia registró un descenso del 32% (de 2,962 a 2,020), con su punto más bajo en octubre de 2026 (130 casos) frente al máximo de junio de 2021 (500 casos). En 2024, 4,215; y esta incidencia bajó a 2,962 en 2025 y hasta más de la mitad en 2026 con 2,020 casos.

El homicidio doloso presentó una baja del 21% (de 71 a 56), tras alcanzar su mínimo mensual en agosto de 2026 (1 caso) frente al máximo de septiembre de 2022 (28 casos).

En cuanto a la extorsión la disminución fue del 31% (de 62 a 43), tras el repunte mensual de marzo de 2024 (30 casos). Y en el caso del secuestro, cero incidencias reportadas en enero–octubre de 2026 (-100% respecto a 2025).

Estos indicadores confirman que la coordinación y la estrategia de prevención implementadas por la actual administración están reduciendo los delitos que mayor impacto tienen en la tranquilidad de las familias naucalpenses, sin dejar de atender los rubros que requieren seguimiento continuo, como violación (127 frente a 113 en 2025) y feminicidio (3 frente a 2 en 2025).