¿Qué hacer este fin en CDMX? Actividades para divertirte este 28 y 29 de noviembre (Pexels)

La Ciudad de México se está pintando de blanco con el inicio de los festejos navideños y otras actividades que la capital tiene preparadas para que amigos, parejas o familias disfruten de este fin de semana. Conoce cuál es la cartelera cultural en la CDMX para divertirte este sábado 28 y domingo 29 de octubre.

Bolo Fest 2026

¡La Navidad ya está llegando! Como parte de estas actividades, Liverpool llevará a cabo el Bolo Fest 2026, un desfile con la participación de hasta 3,000 integrantes, 11 bandas de música y 15 globos gigantes, perfecto para los planes familiares.

Cuándo: Sábado 28 de noviembre.

Sábado 28 de noviembre. Dónde: Inicia en la fuente de la Diana Cazadora con dirección al Monumento a la Revolución.

Inicia en la fuente de la Diana Cazadora con dirección al Monumento a la Revolución. Horario: A las 15:00 horas.

A las 15:00 horas. Precio: Gratuita.

Festival Gastronómico Francés

Los amantes de la gastronomía francesa podrán disfrutar de la Gran Fiesta Franco-Mexicana que celebra 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Cuándo: Sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Dónde: Complejo Cultural Los Pinos.

Complejo Cultural Los Pinos. Horario: 10:00 hasta las 17:00 horas.

10:00 hasta las 17:00 horas. Precio: Gratuita.

Concierto de la Sonora Santanera

Para aquellos que disfrutan de la música, la Sonora Santanera ha preparado un concierto con María Fernanda. Aquí la banda interpretará sus más grandes éxitos como ‘La boa’ y ‘Perfume de gardenias’.

Cuándo: Sábado 28 de noviembre.

Sábado 28 de noviembre. Dónde: Parque Marisa Luisa en la colonia Industrial.

Parque Marisa Luisa en la colonia Industrial. Horario: A las 12:00 horas.

A las 12:00 horas. Precio: Gratuita.

Exposición de piñatas MAP

También, como parte de la celebración de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre Francia y México, el Museo de Arte Popular (MAP) expondrá distintos tipos de piñatas con colores y tamaños divertidos.

Cuándo: Sábado 27 hasta el domingo 13 de diciembre.

Sábado 27 hasta el domingo 13 de diciembre. Dónde: Revillagigedo 11, en el Centro Histórico.

Revillagigedo 11, en el Centro Histórico. Horario: 10:00 hasta las 18:00 horas.

10:00 hasta las 18:00 horas. Precio: Gratuita.

Festival Artesanal del Café y Chocolate

Otra actividad para los amantes de la gastronomía, en especial del café y del chocolate. Este fin de semana más de 60 productores de café participarán en este festival con productos para las fiestas decembrinas.