Inicia la lluvia del año en CDMX ¿Dónde lloverá más fuerte? (Pexels)

Debido a la entrada de la primera tormenta invernal, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha emitido alerta roja y naranja por las lluvias fuertes a intensas que se registran durante la tarde y noche de este viernes. Además, ha emitido distintas recomendaciones para que la población no corra peligro en caso de inundaciones.

¿En qué alcaldías se activó la alerta roja y naranja por las lluvias?

La SGIRPC durante esta tarde publicó su boletín en el que se activa la alerta roja en alcaldías de la CDMX debido a la presencia de intensas lluvias en la tarde y noche del viernes 27 y la madrugada del sábado 28 de noviembre. De acuerdo a sus reportes, se prevén lluvias de 50 y 70 mm desde las 14:00 horas del viernes a las 06:00 horas del sábado.

Alcaldías con alerta roja:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Alcaldías con alerta naranja

Mientras que se ha activado la alerta naranja en la zona norte de la Ciudad de México por las fuertes lluvias que se registrarán durante la tarde y noche de hoy hasta la madrugada del sábado. Se prevén lluvias de 30 y 49 mm, a partir de las 14:00 horas del viernes a las 06:00 horas del sábado.

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil?

De acuerdo a Protección Civil, la población debería seguir las siguientes recomendaciones por las fuertes lluvias que se registrarán en la CDMX durante la tarde de este viernes: