Octava Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y Seguridad, realizada en Acapulco, Guerrero





La creación de una policía metropolitana para atender zonas limítrofes, la integración de una base de datos de personas fallecidas sin identificar y de perfiles de ADN, así como la coordinación de los sistemas de videovigilancia entre entidades, fueron algunas de las propuestas planteadas durante la Octava Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y Seguridad, realizada en Acapulco, Guerrero.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada informó que en el encuentro se avanzó en la construcción de mecanismos conjuntos para atender delitos que afectan a las entidades participantes, particularmente en las regiones donde comparten fronteras, con el propósito de evitar que los límites administrativos dificulten las acciones de seguridad.

La mandataria capitalina expuso que la Ciudad de México registró en octubre pasado 46 homicidios dolosos, distribuidos en el mismo número de carpetas de investigación, lo que representó la cifra más baja para ese mes desde 1997, de acuerdo con los datos que presentó.

Indicó que la tendencia a la baja en este delito se ha mantenido desde junio hasta octubre de este año. También reportó una reducción de 60 por ciento en los delitos de alto impacto respecto de 2019 y de 20 por ciento en comparación con el inicio de su administración.

En materia de robo de vehículos, señaló que la disminución acumulada es de 86 por ciento frente a 2019, mientras que en extorsión, uno de los delitos que identificó como un reto para las autoridades, reportó una reducción de 17 por ciento respecto de 2024.

Además, sostuvo que los resultados en materia de seguridad requieren mantener la colaboración entre los gobiernos, debido a que las actividades delictivas no se limitan a las divisiones territoriales.

“Para la delincuencia no le importan las fronteras administrativas”, expresó al explicar la necesidad de establecer mecanismos que permitan compartir información y ampliar las capacidades de vigilancia en las zonas donde convergen las entidades.

Octava Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y Seguridad, realizada en Acapulco, Guerrero

Buscan conectar videovigilancia y fortalecer la búsqueda

Uno de los acuerdos que se encuentra en desarrollo es la coordinación de los Centros de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de las entidades participantes.

Clara Brugada mencionó que ya se han realizado acercamientos con el Estado de México y que próximamente se darán a conocer avances para concretar este mecanismo.

La intención es que las cámaras de videovigilancia de la capital puedan tener coordinación operativa con las de otras entidades, entre ellas el Estado de México y Morelos, particularmente en los puntos donde sus territorios colindan.

La jefa de Gobierno explicó que esta conexión permitiría ampliar la observación de incidentes y facilitar la respuesta de las autoridades cuando los hechos delictivos involucren a más de una entidad.

Otra de las propuestas que se encuentran en evaluación es la implementación de una policía metropolitana, al menos en las zonas donde existen límites territoriales cercanos y una mayor necesidad de coordinación entre corporaciones.

La medida todavía está en análisis y, de acuerdo con lo expuesto por Brugada, estaría enfocada en los puntos de contacto entre entidades, donde las autoridades buscan establecer acciones conjuntas para atender los problemas de seguridad.

En el encuentro también se planteó integrar una base metropolitana de personas fallecidas sin identificar y de información genética, con el propósito de contar con herramientas compartidas que contribuyan a los procesos de identificación.

Este mecanismo se relaciona con otra de las acciones acordadas durante la reunión: realizar un encuentro previo a la siguiente sesión interestatal, que tendrá como sede Puebla, para coordinar los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas en la región.

Al respecto, Clara Brugada señaló que esta colaboración responde también a las demandas de los colectivos y las familias buscadoras, que han solicitado fortalecer la coordinación institucional para avanzar en la localización de personas.

“Esta base es muy importante que se construya”, afirmó al referirse a la integración de información de personas fallecidas no identificadas y perfiles de ADN.

La mandataria agregó que en la próxima reunión preparatoria se buscará establecer avances en materia de búsqueda metropolitana y mantener la comunicación entre las autoridades involucradas.

La Octava Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y Seguridad se realizó en Acapulco, con la participación de gobernadoras y representantes de las entidades convocadas.

Brugada agradeció a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, por recibir el encuentro y destacó que el objetivo común es mantener la coordinación para combatir la delincuencia y reducir la incidencia delictiva.