Cuauhtémoc emite recomendaciones ante llegada de primera tormenta invernal (Unsplash)

La alcaldía Cuauhtémoc emitió recomendaciones preventivas ante la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada, que provocará lluvias y un descenso de temperatura en la Ciudad de México durante este fin de semana.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que los efectos del fenómeno se extenderán hasta el domingo. Para este viernes se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, mientras que el sábado se prevén chubascos y posible caída de aguanieve en las zonas altas de la capital.

Del mismo modo, se pronostican temperaturas mínimas de entre cero y cinco grados Celsius hacia el cierre del fin de semana.

Ante estas condiciones, la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación pidió a los habitantes de las 33 colonias tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud y accidentes en los hogares.

Las recomendaciones son abrigarse al salir, cubrir boca, nariz, rostro y cabeza, así como evitar cambios bruscos de temperatura. También pidió no utilizar anafres en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

La dependencia llamó a extremar cuidados con niñas, niños y personas adultas mayores, además de mantener resguardados a los animales de compañía. En caso de presentar síntomas de alguna enfermedad respiratoria, recomendó evitar la automedicación y acudir a recibir atención médica.