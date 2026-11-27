Edomex entrega 2 mil 606 constancias de cumplimiento laboral a empresas





La Secretaría del Trabajo del Estado de México ha entregado 2 mil 606 constancias de autoverificación a empresas que cumplen con la normativa laboral en lo que va de 2026, informó el titular de la dependencia, Norberto Morales Poblete.

La entrega se realizó en el marco de la Semana Estatal de la Seguridad y Salud Laboral, organizada por el gobierno mexiquense con el propósito de promover la prevención de riesgos y proteger la integridad de las personas trabajadoras.

Norberto Morales llamó a las empresas a mantener el cumplimiento de sus obligaciones laborales y destacó la importancia de incorporar medidas preventivas para garantizar condiciones seguras en los centros de trabajo.

Como parte de las actividades se impartieron conferencias sobre prevención y seguridad ocupacional, así como el uso de nuevas tecnologías en el ámbito laboral.

Carlos Andrés Moreno Cueva presentó la ponencia “Acciones que cuidan, iniciativas que inspiran”; Leonardo Daniel Rodríguez López, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso sobre la aplicación de inteligencia artificial en la salud laboral, mientras que José Alfredo Jiménez Mateo, jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de Grupak Operaciones, abordó el tema de la seguridad basada en el comportamiento.

En el encuentro también participó Mario Rodríguez de la Gala Bazán, presidente de DSC México DHL, empresa anfitriona, quien señaló que la colaboración con la Secretaría del Trabajo permite evaluar las prácticas laborales, verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes e identificar áreas de mejora.

Añadió que la coordinación entre autoridades, empresas y trabajadores contribuye a reducir los accidentes y mejorar las condiciones de seguridad en los espacios laborales.

A la jornada asistieron trabajadores de DHL, Moldex, Bimbo y Barcel, además de representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, PENSIONISSSTE y la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo.