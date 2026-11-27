La lluvia del año La primera tormenta invernal de la temporada provocará lluvias intensas, descenso de temperatura y posible caída de nieve o aguanieve en las zonas altas de la Ciudad de México durante este fin de semana. (Cuartoscuro)

La Ciudad de México enfrentará este fin de semana uno de los eventos meteorológicos más importantes de 2026: una lluvia atípica que, además, quizá sea la lluvia más potente del año.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la primera tormenta invernal de la temporada provoque lluvias muy fuertes, un marcado descenso de temperatura y la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas altas del Valle de México, un fenómeno poco común para la capital.

De acuerdo con el pronóstico oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones más intensas comenzarán la tarde del viernes 27 de noviembre y se extenderán durante gran parte del fin de semana, debido a la interacción de una vaguada polar, corrientes en chorro y una masa de aire ártico.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a las y los capitalinos a tomar precauciones ante esta tormenta invernal, además de que informó que su Administración ya está preparada para enfrentar cualquier contingencia.

“Vamos a enfrentar una de las lluvias más fuertes del año”, expresó la mandataria capitalina en un video.

🌧️ El Gobierno de la CDMX informó que se mantendrá al pendiente ante la primera tormenta invernal, prevista a partir de este viernes 27 de noviembre. De acuerdo con el pronóstico, se esperan fuertes lluvias, descenso de temperatura y posible caída de nieve o aguanieve en las zonas altas de la capital. 📍 Como parte de las medidas, el despliegue Tlaloque 2.0 tendrá equipos en 52 puntos identificados como zonas posibles de inundación. Protección Civil recomendó abrigarse, mantener libres las coladeras y no cruzar calles con corrientes de agua. 📸 | Cuartoscuro #CDMX #Clima #TormentaInvernal — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 27, 2026

¿A qué hora comenzará la lluvia más intensa en CDMX?

Mario Esparza, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, informó que, a partir de las 15:00 y 16:00 horas comenzarán las lluvias en la capital mexicana, durarán toda la madrugada y no van a hasta el sábado por la tarde.

Se espera, dijo, que las precipitaciones sean de 50 a 70 milímetros, ademas de que serán continuas y con muy baja temperatura.

“Se puede decir que van a ser las lluvias más fuertes del año y para estas fechas es algo atípico”, subrayó el funcionario, quien destacó que las lluvias más intensas del año suelen ser los meses de agosto, septiembre y octubre.

Para ese día se pronostican:

Temperatura máxima de 13 a 15 °C .

. Temperatura mínima de 8 a 10 °C .

. Vientos del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Lluvias muy fuertes durante la tarde y noche.

¿Habrá nieve en la Ciudad de México?

Sí existe esa posibilidad, aunque únicamente en las zonas de mayor altitud.

El Servicio Meteorológico Nacional señala que entre la noche del viernes y la madrugada del sábado podrían presentarse nieve o aguanieve en las zonas altas del Valle de México, donde la combinación de humedad y temperaturas cercanas al punto de congelación favorecería este fenómeno.

Entre los sitios con mayor probabilidad destacan:

Ajusco.

Topilejo.

Milpa Alta.

Sierra de las Cruces.

Zonas altas de Tlalpan.

Zonas altas de Cuajimalpa.

Las autoridades aclaran que no se espera caída de nieve en las zonas urbanas de menor altitud, donde el principal impacto será por lluvia, frío y fuertes rachas de viento.

Recomendaciones ante el temporal

Ante este evento, las autoridades recomiendan evitar transitar por zonas inundables, no cruzar corrientes de agua y retirar basura de coladeras cercanas a viviendas.

Además, la ciudadanía debe abrigarse adecuadamente por el descenso de temperatura, así como mantenerse informada únicamente mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Así que ya lo sabes: prepara un chocolate caliente, abrígate bien y pon tus películas favoritas, o aprovecha para terminar The Legend of Zelda: Ocarina of Time o Grand Theft Auto VI, debido a que este fin de semana será uno de los más helados y lluviosos en fechas recientes.