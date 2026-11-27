Corte del listón del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios (Jennifer Garlem)

La secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez, reveló que en 2027 se publicará una nueva convocatoria para incorporar destinos al programa Pueblos Mágicos, bajo lineamientos más estrictos que tomarán en cuenta aspectos que anteriormente no eran considerados.

Durante un encuentro con medios de comunicación en el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios, que se realiza en Tamaulipas del 26 al 29 de noviembre, la funcionaria explicó que la convocatoria estará abierta a las 32 entidades de México y que no habrá un número límite de nombramientos, siempre que los municipios interesados cumplan con los requisitos.

La secretaria detalló que se planea que los lineamientos se den a conocer en 2027, mientras que la revisión de expedientes y el proceso de evaluación se realizarán entre marzo y abril de 2028, por lo que los nuevos nombramientos podrían anunciarse en ese último mes.

“Los requisitos van a ser mucho más rigurosos de todo lo que hemos aprendido de los Pueblos Mágicos y de las evaluaciones”, señaló.

Se trabaja para fortalecer a los 177 Pueblos Mágicos

Rodríguez Zamora explicó que, paralelamente, la dependencia trabaja en una estrategia para fortalecer a los 177 Pueblos Mágicos que actualmente tiene el país, mediante siete ejes, 10 estrategias y 53 acciones enfocadas en mejorar sus condiciones y oferta turística.

Como parte de este diagnóstico, los destinos fueron clasificados de acuerdo con sus necesidades, con el propósito de identificar áreas de oportunidad en aspectos como promoción, capacitación, innovación, páginas de internet y motores de reservaciones.

La secretaria advirtió que los nombramientos actuales tampoco están garantizados de manera permanente, pues los destinos podrían perderlos si incumplen los lineamientos, dejan de entregar sus expedientes e información o si la propia comunidad decide no continuar dentro del programa.

La titular de la dependencia destacó que ninguno de los 177 destinos perderá su nombramiento en esta evaluación, pues la estrategia contempla un periodo de acompañamiento para que puedan atender sus áreas de oportunidad.

“Por eso tenemos un año y medio para reforzar a los 177 Pueblos Mágicos actuales”, afirmó.

Más de 600 citas en la primera hora

Como parte de las actividades, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó el corte de listón del encuentro, acompañada por el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, quien acudió en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante el acto, Josefina Rodríguez, reconoció el trabajo de las comunidades, cooperativas, artesanas y prestadores de servicios que preservan y comparten las tradiciones y la riqueza cultural de sus localidades.

Uno de los primeros resultados del encuentro, que reúne a los 177 Pueblos Mágicos de México, fue la realización de más de 600 citas de negocios durante la primera hora de actividades; la titular ed Sectur atribuyó este avance a la preparación y capacitación que recibieron las personas participantes para fortalecer sus productos y experiencias turísticas.

En su intervención, Benjamín Hernández destacó que el encuentro permite estrechar los vínculos entre las comunidades del país y generar oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias que dependen del turismo. T

ras el corte de listón, ambos funcionarios recorrieron los estands y conocieron la oferta de las entidades participantes, además de dialogar con artesanos y representantes de los destinos.