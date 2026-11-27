Tabla de vacaciones por ley en México: revisa cuántos días te tocan exactamente según los años que llevas trabajando La Ley Federal del Trabajo establece un mínimo de un año para que la persona pueda ser acreedora de un periodo vacacional. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Ante el próximo inicio de la temporada decembrina en México, y el comienzo de vacaciones en escuelas, el interés sobre el manejo de los días de descanso para las y los trabajadores por parte de las empresas comenzó.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), las personas trabajadoras que tengan una antigüedad de más de un año en la puesto de trabajo, será merecedora de un periodo vacacional pagado.

Tabla de vacaciones por año en México: ¿Cuántos días te corresponden?

La LTF establece que después del primer año de servicio, la persona será acreedora de un periodo mínimo de doce días laborables, el cual aumentarán dos días por los próximos cinco años. A partir del sexto año, los días aumentarán dos por casa cinco años de labores.

Esta lista explicará mejor la manera en que se otorga los días de vacaciones por año.

1 año : 12 días

: 12 días 2 años: 14 días

3 años: 16 días

4 años: 18 días

5 años: 20 días

De 6 a 10 años : 22 días

: 22 días De 10 a 15 años: 24 días

De 16 a 20 años: 26 días

De 21 a 25 años: 28 días

De 26 a 30 años: 30 días

Asimismo, la ley establece que las y los trabajadoras tienen derecho a una prima no menor al 25% sobre el salario que les corresponden en el periodo vacacional.

Cada año, los patrones harán entrega de una constancia que contenga el tiempo de servicio prestado, así como el periodo vacacional que le corresponda y la fecha en que podrán solicitarlos.

¿Qué es la prima vacacional?

En México, es un prestación laboral obligatoria establecida en el artículo 80 de la LFT. Sirve como apoyo económico extra durante el periodo vacacional de la persona trabajadora. Por lo regular, se entrega al momento de cumplir el año en el lugar de trabajo o al momento de tomar las vacaciones,

Esta se calcula multiplicando el salario diario por los días de vacaciones por 0.25. La prima está exenta de Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta 15 veces la UMA diaria, en 2026, equivalen a $1,759.65 pesos.

Días de vacaciones: ¿Qué pasa si no tomo mis vacaciones a tiempo?

Los días de vacaciones deberán concederse en los seis meses posteriores del año cumplido, de lo contrario, la persona trabajadora tendrá un año extra para exigirlas, un total de 18 meses.

En caso de no pedir los días de descanso a tiempo, no serán acumulables, ni pagadas en efectivo si la persona continúa trabajando. Igualmente, después de los 18 meses hábiles para solicitarlas, se pierde el derecho a exigirlas.

Si la relación de trabajo termina antes de que la persona cumpla el año de labores, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a una remuneración proporcional al tiempo en que prestó servicio.