CoDi El sistema de pagos podrá utilizarse en casetas y gasolineras. (cuartoscuro y Pexels)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que establece a las gasolineras y las casetas de cobro como los primeros sectores estratégicos para avanzar hacia la implementación de pagos exclusivamente digitales en México.

La medida forma parte de la aplicación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el pasado 4 de noviembre, con la que el Gobierno federal busca reducir el uso de efectivo, ampliar las alternativas de pago y facilitar las operaciones comerciales mediante herramientas tecnológicas.

Sin embargo, la publicación del acuerdo no significa que las estaciones de servicio y las autopistas dejarán de aceptar billetes y monedas a partir de este viernes. La transición será gradual y todavía deberán establecerse las condiciones para su implementación.

De acuerdo con el documento firmado por el secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora, las autoridades competentes de cada sector tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la publicación, para emitir las disposiciones administrativas que determinarán los requisitos, obligaciones y mecanismos para adoptar los medios electrónicos como única forma de pago.

El acuerdo identifica dos actividades en las que podrá establecerse el uso exclusivo de medios de pago digitales y electrónicos:

Gasolineras: expendio al público de gasolina y diésel en estaciones de servicio.

expendio al público de gasolina y diésel en estaciones de servicio. Casetas de cobro: pago de peajes en carreteras.

Para realizar las operaciones se contemplan diferentes alternativas, entre ellas tarjetas de crédito y débito, códigos QR, dispositivos con tecnología NFC, transferencias bancarias y domiciliaciones.

Las disposiciones posteriores deberán establecer los plazos específicos para que los establecimientos y concesionarios realicen la transición, así como las condiciones de operación y las posibles excepciones en situaciones de contingencia.

¿Por qué buscan eliminar el efectivo en gasolineras y carreteras?

En el caso de las estaciones de servicio, Hacienda sostiene que los pagos electrónicos permitirán mejorar el seguimiento de las operaciones comerciales, reducir los costos y riesgos asociados con el manejo de efectivo y fortalecer la detección de posibles irregularidades en la venta de combustibles.

La dependencia también señala que contar con registros verificables de las transacciones contribuirá a las acciones para combatir el comercio ilícito de gasolina y diésel.

Para las carreteras, el argumento se relaciona con la reducción de los tiempos de espera y las filas en las plazas de cobro. Según el acuerdo, el predominio de los pagos manuales en efectivo genera demoras y congestionamientos que afectan la circulación.

Como referencia, Hacienda retomó un estudio del Instituto Mexicano del Transporte sobre las filas en autopistas de cuota, en el que se documentaron demoras promedio de hasta 14.72 minutos en determinados escenarios de pago completamente manual, frente a los 2.40 minutos del escenario base.

Por ello, el Gobierno federal busca ampliar el uso de sistemas como el telepeaje para agilizar los cruces y mejorar la capacidad de atención en las casetas.

Sheinbaum descarta una prohibición general del uso de efectivo

La presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado desde marzo, durante la 89 Convención Bancaria, que su administración buscaba impulsar los pagos completamente digitales en gasolineras y casetas de cobro.

Posteriormente, en su conferencia matutina del 24 de septiembre, aclaró que la Ley de Economía Digital no pretende prohibir el uso de efectivo en todo el país, sino facilitar las operaciones mediante herramientas tecnológicas.

“No es que se vaya a prohibir el efectivo ni mucho menos, sino facilitar el uso de la tecnología para hacer pagos digitales”, explicó.

En octubre, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, también señaló que las gasolineras y las carreteras serían los primeros sectores en incorporarse a esta estrategia.

La iniciativa contempla ampliar posteriormente el uso de herramientas como el Cobro Digital (CoDi), desarrollado por el Banco de México, en pequeños comercios, supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia.

Este sistema permite realizar pagos desde un teléfono celular mediante códigos QR, sin comisiones por la operación. El Gobierno federal también ha planteado impulsar su utilización para el pago de servicios, como los recibos de electricidad, así como facilitar la apertura de cuentas bancarias y el acceso a aplicaciones financieras.