Alerta Amber La desaparición de Sara Santiago Arizmendi, de 12 años, activó una Alerta Amber y provocó protestas y bloqueos en Periférico Oriente, mientras autoridades de la Ciudad de México mantienen las labores de búsqueda para localizarla. (Especial)

La desaparición de Sara Santiago Arizmendi, de 13 años, ha generado una intensa movilización social en la Ciudad de México. La menor fue vista por última vez el 24 de noviembre de 2026 en la colonia Puente Blanco, alcaldía Iztapalapa, lo que derivó en la activación de una Alerta Amber y en un operativo de búsqueda coordinado entre autoridades capitalinas y otras entidades.

De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, Sara mide 1.55 metros, tiene cabello castaño claro ondulado, ojos café oscuro y como seña particular usa brackets. La Fiscalía de Nuevo León también difundió la Alerta Amber para ampliar su localización, como parte de la colaboración entre entidades.

¿Qué se sabe de la desaparición de Sara Santiago?

Según la información difundida por la Fiscalía capitalina y la familia, Sara salió de su domicilio durante la madrugada del 24 de noviembre. Sus familiares señalaron que antes habría recibido mensajes de un adolescente conocido por ellos, quien posteriormente también fue reportado como desaparecido.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que desde el primer reporte activó los protocolos de búsqueda y mantiene el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas y otras diligencias para localizar a ambos adolescentes.

Familiares bloquearon Periférico Oriente para exigir avances

Ante la falta de resultados, familiares, amigos y vecinos iniciaron un bloqueo sobre Periférico Oriente, a la altura de Vasco de Quiroga, en Iztapalapa.

La protesta se prolongó por más de 17 horas, provocando severas afectaciones viales. Aunque en algunos momentos se liberó un carril para permitir el paso de vehículos, los manifestantes advirtieron que mantendrían las movilizaciones hasta obtener avances concretos en la búsqueda.

La protesta terminó con un enfrentamiento entre familias

Durante la manifestación ocurrió un episodio de tensión cuando comenzaron a circular versiones sobre un posible paradero de los adolescentes.

El padre del otro menor involucrado acudió al bloqueo y fue agredido por algunas personas que exigían información sobre el paradero de Sara.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó posteriormente que intervino para evitar que el conflicto escalara y reiteró que ambas familias colaboran con las investigaciones.

Investigación se extiende fuera de la Ciudad de México

Como parte de las líneas de investigación, autoridades capitalinas solicitaron apoyo a otra entidad para verificar información relacionada con un posible desplazamiento de los adolescentes. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha confirmado públicamente su localización y mantiene activa la búsqueda.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de Sara Santiago Arizmendi a comunicarse a los números oficiales de la Alerta Amber o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, evitando difundir rumores o información no confirmada que pueda afectar las investigaciones.