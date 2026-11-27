México y Estados Unidos acuerdan reforzar cooperación militar en 2027

A través de las redes sociales de las Fuerzas Armadas mexicanas se informó sobre los acuerdos alcanzados durante la visita oficial que realizaron el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, a la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona, del 16 al 18 de noviembre de 2026.

El encuentro fue parte de los compromisos establecidos en la reunión de trabajo celebrada del 19 al 22 de julio de este año en el Puerto de Veracruz, en la que participaron los titulares de Marina y Defensa, el comandante del Comando Norte de Estados Unidos y representantes del Comando de Defensa Aeroespacial.

Uno de los asuntos centrales fue la revisión del Plan Anual de Actividades 2027, que contempla el intercambio de capacitación técnica en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés). También se planteó incrementar las operaciones concurrentes o espejo en la frontera común, con el propósito de atender problemáticas que afectan a ambos países.

La agenda incluyó el seguimiento de los mecanismos de colaboración que ya se encuentran en marcha, entre ellos las iniciativas bilaterales de seguridad marítima, la preparación para brindar asistencia humanitaria y la coordinación para responder ante desastres.

Durante las actividades, el secretario de Marina destacó la importancia de mantener el diálogo entre ambos países para atender los desafíos compartidos. Morales Ángeles señaló que la cooperación, el adiestramiento y la coordinación entre las Fuerzas Armadas permiten hacer frente a estas situaciones.

Por su parte, el titular de la Defensa Nacional sostuvo que los encuentros contribuyen a reforzar la coordinación bilateral mediante programas de adiestramiento, cursos de capacitación, procedimientos y ejercicios de entrenamiento, enfocados en ampliar las capacidades y el nivel de preparación de las fuerzas militares de México y Estados Unidos.

El general Guillot afirmó que ambos países mantienen una alianza de defensa “vital y duradera”, sustentada en valores compartidos y respeto mutuo. Añadió que las reuniones periódicas con los responsables de Marina y Defensa reflejan el compromiso de mantener la seguridad regional y fortalecer la compatibilidad operativa.

Las dependencias señalaron que estos encuentros buscan mantener la colaboración bilateral bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de cada nación.