Parece el fin del mundo Imágenes y la última información de la “lluvia del año” en CDMX… ¿ya comenzó a caer nieve?

La Ciudad de México amaneció este viernes con un paisaje poco habitual: cielo completamente gris, lluvia persistente, bancos de niebla que reducen la visibilidad y edificios prácticamente cubiertos por la bruma en zonas como Santa Fe. Las imágenes captadas durante la mañana reflejan el impacto de la primera tormenta invernal de la temporada, que ya comenzó a modificar las condiciones meteorológicas en el Valle de México.

Además del mal tiempo, la movilidad se ha complicado por diversos factores. La lluvia coincide con manifestaciones que afectan la circulación en distintos puntos de la capital, entre ellos Avenida Insurgentes, así como con tránsito muy lento en Constituyentes y Santa Fe, donde la combinación de precipitaciones, niebla y alta carga vehicular ha provocado importantes retrasos para automovilistas y usuarios del transporte público.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema provocará lluvias muy fuertes en la Ciudad de México, descenso importante de temperatura, rachas de viento y la posibilidad de nieve o aguanieve durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado en zonas ubicadas por arriba de los 2,800 metros de altitud, principalmente en el sur y poniente del Valle de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) también mantiene la alerta por lluvias, ambiente frío, bancos de niebla y fuertes rachas de viento, por lo que recomendó extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y reducción de la visibilidad.

¿Ya comenzó a nevar en la CDMX?

Hasta el momento no existe ningún reporte oficial que confirme la caída de nieve en la Ciudad de México.

El pronóstico del SMN establece que la posibilidad de nieve o aguanieve se mantiene para la noche de este viernes y la madrugada del sábado, únicamente en las zonas altas de la capital y del Estado de México, donde las temperaturas podrían descender hasta niveles cercanos al punto de congelación.

Es decir, aunque el ambiente ya luce completamente invernal y la lluvia se intensifica conforme avanzan las horas, la nieve aún no ha sido confirmada oficialmente en la CDMX.

En Durango y San Luis Potosí ya comenzaron las primeras nevadas

Mientras la capital permanece bajo vigilancia, la tormenta invernal ya comenzó a dejar sus primeros efectos en el norte del país.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional y reportes periodísticos, en zonas serranas de Durango ya se registraron nevadas y aguanieve, mientras que en San Luis Potosí también comenzaron a presentarse precipitaciones invernales y temperaturas cercanas al punto de congelación en regiones montañosas, como consecuencia del ingreso de aire ártico asociado al sistema frontal.

Las autoridades prevén que estas condiciones puedan extenderse hacia otras zonas elevadas del centro del país durante las próximas horas.

¿Qué se espera para las próximas horas?

El pronóstico oficial para la Ciudad de México contempla:

Lluvias fuertes a muy fuertes durante la tarde y noche.

Ambiente frío durante el día y muy frío durante la madrugada.

Temperaturas máximas de entre 12 y 14 grados.

Rachas de viento de hasta 40 km/h.

Bancos de niebla que reducirán la visibilidad.

Posible caída de nieve o aguanieve en las zonas altas del sur y poniente de la capital durante la noche.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados únicamente mediante los avisos oficiales de Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil de la Ciudad de México, además de evitar transitar por zonas inundables y conducir con extrema precaución debido a la lluvia, la niebla y el intenso tráfico registrado este viernes.