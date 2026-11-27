Evelyn Parra solicita presupuesto para ejercicio fiscal 2027

La alcaldía Venustiano Carranza solicitó un presupuesto de 3 mil 862 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, lo que representa un incremento de 140 millones de pesos, que representan un 3.7% más respecto a los 3 mil 722 millones que le fueron asignados este año, así lo informó la titular de la demarcación, Evelyn Parra Álvarez, durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México.

Durante la mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la alcaldesa aseguró que su administración no registrará subejercicio presupuestal al cierre de 2026, debido a que actualmente reporta un avance de 99.52 por ciento en el ejercicio de los recursos públicos.

Parra Álvarez sostuvo que el manejo de las finanzas de la demarcación se ha basado en la responsabilidad, transparencia y eficiencia, con el propósito de aprovechar los recursos en obras, servicios y programas dirigidos a la población.

La edil señaló que el avance presupuestal refleja la disciplina financiera de su administración y reiteró que el objetivo es ejercer la totalidad de los recursos asignados durante el presente año; ademas destacó que con el recurso solicitado la alcaldía busca dar continuidad a las acciones y programas que forman parte de su administración.

Presenta resultados

Uno de los temas que destacó durante la comparecencia fue la política social dirigida a las mujeres, particularmente mediante Casa Violeta, un espacio de atención integral para quienes enfrentan situaciones de violencia.

Este modelo ofrece asesoría jurídica, atención psicológica y acompañamiento especializado; además, la alcaldía amplió su cobertura con la apertura de una segunda sede en Jardín Balbuena, con la intención de acercar estos servicios a más mujeres de la demarcación.

El proyecto fue reconocido por legisladores de distintas fuerzas políticas, quienes destacaron la importancia de contar con espacios que permitan atender a mujeres que atraviesan situaciones de violencia y brindarles herramientas para buscar alternativas de protección y acompañamiento.

Parra Álvarez también destacó el programa Mujeres Emprendedoras, enfocado en respaldar a quienes buscan desarrollar una actividad económica propia, así como las acciones de apoyo social que buscan contribuir al bienestar de las familias.

Otro de los programas señalados fue Apoyo para el Bienestar de las Personas Mayores Formadoras del Hogar, dirigido a reconocer la labor que realizan las personas adultas mayores dentro de sus familias, la iniciativa fue destacada por el diputado de Morena Israel Moreno Rivera, quien la consideró una de las acciones particulares de la demarcación.

Los apoyos sociales fueron reconocidos por el diputado del PT Ernesto Villarreal Cantú, quien mencionó los programas destinados a mujeres emprendedoras, las despensas para el bienestar familiar y Casa Violeta como parte de las estrategias implementadas para atender las necesidades de distintos sectores de la población.

En materia de atención a niñas y niños, uno de los datos presentados durante la sesión fue el funcionamiento de 21 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), donde alrededor de mil 400 menores reciben alimentación durante el ciclo escolar.

La política de atención a la niñez también fue abordada por representantes de las distintas fuerzas parlamentarias, quienes reconocieron las acciones dirigidas a este sector y la importancia de mantener programas que contribuyan a su desarrollo integral.

Otro de los rubros mencionados durante la comparecencia fue la recuperación de espacios públicos y el mejoramiento de las condiciones de las colonias de la demarcación.

Los legisladores reconocieron las acciones emprendidas por la alcaldía para intervenir espacios comunitarios, así como los trabajos territoriales orientados a atender las necesidades de los habitantes.

La diputada Brenda Ruiz, de Morena, consideró que la administración de Evelyn Parra ha presentado resultados en beneficio de la población y también reconoció el apoyo institucional que brindó la alcaldía a Cuajimalpa el pasado 1 de junio, cuando una tromba dejó decenas de personas damnificadas.