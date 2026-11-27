Horario Bolo Fest 2026: ¿Cuánto dura el primer desfile navideño de la temporada? Este sábado 28 de noviembre se llevará a cabo el primer desfile navideño en CDMX. (Mario Jasso)

Con el arranque de la temporada navideña, llega uno de los desfiles más populares de la Ciudad de México a cargo de la empresa mexicana Liverpool este fin de semana, inaugurando esta época del año con un evento gratuito.

En este desfile, podrás encontrar globos inflames, carros alegóricos, música en vivo y muchas cosas más. Te presentamos los detalles del Bolo Fest 2026.

Bolo Fest 2026: ¿Cuánto dura el desfile a cargo de Liverpool

El Bolo Fest, primer desfile navideño de 2026, saldrá desde el Ángel de la Independencia, con dirección al Monumento a la Revolución, a las 15:00 horas. El recorrido tiene una duración aproximada de 2 horas, por lo que se espera que termine a las 17:00 horas.

La entrada al evento es gratuita sin necesidad de un registro previo, para obtener un buen lugar, se recomienda llegar con anticipación para disfrutarlo al máximo. Igualmente, será transmitido en el canal oficial de YouTube de Liverpool, así como en sus plataformas digitales, programada a iniciar a las 14:55 horas.

Recorrido y vialidades alternativas del desfile navideño

Los contingente del Bolo Fest partirán desde el Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma, pasando por la Glorieta del Ahuehuete, Monumento Cuauhtémoc y Frente de la República, hasta avenida de la República con dirección al Monumento de la República, lugar donde concluirá el recorrido.

Como rutas alternativas por obstrucción del desfile, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ofreció:

Eje 1 Norte

Circuito Interior

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Arcos de Belén

Avenida Dr. Ría de la Loza

Avenida Chapultepec

Asimismo, el servicio del Metrobús tendrá modificaciones en la Línea 1, de Reforma a Hamburgo, Línea 4, de Plaza de la República a Amajac, y Línea 7, de Hidalgo a Campo Marte.

¿Qué habrá en el primer desfile navideño de 2026?

Para experimentar la experiencia navideña al máximo, el desfile a cargo de Liverpool contará con las participación de marcas y personajes infantiles con Bluey, Lego, Disney, Apache, Mattel, Hasbro. Ambientado con globos inflables, carros alegóricos, bandas musicales en vivo, bailarines, animadores y activaciones para toda la familia.

Protagonizado por la adorable mascota de Liverpool el Oso Bolo y el gigante rojo Santa Claus.