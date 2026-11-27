¿Cerrarán estaciones del Metrobús por el Bolo Fest 2026? El tradicional desfile navideño de Liverpool provocará modificaciones en algunas Líneas del Metrobús CDMX.

Nada grita la llegada de la Navidad en la Ciudad de México como el Bolo Fest, el desfile navideño de Liverpool que llevará a cabo su edición 2026 este sábado 28 de noviembre, lo que no sólo atraerá a cientos de asistentes que disfrutan de la tradición festiva, sino que también ocasionará cierre de vialidades y modificaciones en el transporte público.

A un día de celebrarse el desfile capitalino, popular por sus globos gigantes y carros alegóricos, la cuenta oficial del Metrobús CDMX anunció a la población cuáles serán los cambios en el servicio con el objetivo de que la población pueda anticipar sus trayectos durante el desarrollo del evento navideño.

Líneas del Metrobús CDMX que se verán afectadas por el Bolo Fest 2026: estaciones y horarios de cierre

El espíritu navideño ha comenzado a expandirse en el territorio nacional con los primeros tradicionales desfiles de Navidad y este fin de semana vivirá dos de los más populares: la Caravana Coca-Cola, con su edición 2026 en Morelia, Michoacán, y el emblemático Bolo Fest de Liverpool en la Ciudad de México.

Si bien el desfile navideño de la cadena de tiendas departamentales se trata de un evento ansiadamente esperado por fanáticos y fanáticas de la temporada decembrina, también representa afectaciones viales en una de las zonas más transitadas de la capital, complicando el trayecto tanto de automovilistas como de personas que hacen uso del transporte público cercano a la ruta programada.

Mediante su cuenta oficial en redes sociales, el Metrobús CDMX anunció que existirán modificaciones en tres líneas del servicio, suspendiendo la entrada y salida en algunas de las estaciones clave del transporte.

🚨 ATENCIÓN 🚨 Mañana sábado 28 de noviembre, las Líneas 1, 4 y 7 tendrán modificaciones en el servicio por evento navideño. 🎄🌟 👉 La ruta Alameda Tacubaya - Glorieta Cuitláhuac no brindará servicio de las 12:00 a las 18:00 horas. 📱👀 Mantente pendiente y consulta el Estado del Servicio en tiempo real en https://t.co/jttaRW1xRm — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 27, 2026

En el caso de la Línea 1, las estaciones sin servicio de 14:00 a 17:00 horas serán Reforma y Hamburgo, sin embargo, la asistencia se mantendrá sin modificación en las rutas Indios Verdes-Plaza de la Repúlica e Insurgentes-Caminero.

La ruta sur de la Línea 4 cerrará las estaciones Plaza de la República y Amajac de 14:00 a 17:00 horas, mientras que la ruta Buenavista-San Lázaro funcionará adecuadamente tomando un desvío por México-Tenochtitlan y Balderas.

Finalmente, la Línea 7 cerrará las estaciones Hidalgo y Campo Marte de 12:00 a 14:00 horas, mientras que el paso por laterales en ambos sentidos de Indios Verdes-Glorieta Violeta permanecerá sin alteraciones.

El transporte capitalino resaltó que la ruta Alameda Tacubaya-Glorieta Cuitláhuac no brindará servicio a partir de las 12:00 hasta las 18:00 horas del sábado 28 de noviembre.

Bolo Fest 2026: ¿dónde, a qué hora y cómo ver el desfile navideño de la CDMX?

Las festividades que destacan en la recta final del año arrancarán con la llegada del Bolo Fest 2026, el tradicional desfile navideño organizado por Liverpool.

En caso de que desees asistir con tu familia, pareja o amistades, o incluso consentir tu espíritu navideño con tu propia compañía, la cita será este sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas. ¡Y no te preocupes por el precio! El evento es totalmente gratuito.

Durante el trayecto, que partirá desde el Ángel de la Independencia y avanzará sobre Paseo de la Reforma hasta concluir en el Monumento a la Revolución, los y las asistentes al desfile podrán disfrutar de un espectáculo visual integrado por cerca de 15 globos gigantes, carros alegóricos, nevadas artificiales y bandas musicales.

No obstante, en caso de que prefieras seguir el tradicional desfile desde casa, podrás sintonizar la transmisión a través del canal oficial de Liverpool en YouTube, sin costo alguno, y cuyo horario programado de emisión iniciará a las 14:55 horas, minutos antes del arranque del Bolo Fest.