Se congela el Sam's Club Clientes permanecen en espera con sus compras debido a una falla en el sistema de cajas de Sam's Club Santa Fe, este viernes 27 de noviembre, mientras la Ciudad de México enfrenta un marcado descenso de temperatura previo a la primera tormenta invernal. (Gerardo González Acosta)

Con chamarra, paraguas... y ahora también con paciencia. Decenas de clientes quedaron varados este viernes en Sam’s Club Santa Fe luego de que una falla en el sistema impidiera realizar pagos en las cajas, justo cuando la Ciudad de México enfrenta el descenso de temperatura y las lluvias que traerá la primera tormenta invernal.

De acuerdo con un video obtenido por La Crónica de Hoy, los compradores permanecieron a la espera mientras el personal intentaba resolver el problema.

En las imágenes se observan varios carritos llenos de mercancía detenidos en la zona de cajas, luego de que el sistema dejara de funcionar.

Debido a la caída del sistema, no se puede pagar con efectivo ni con tarjeta.

¿Qué pasó en Sam’s Club Santa Fe?

Una falla en el sistema de Sam’s Club Santa Fe, en la Ciudad de México, provocó este viernes afectaciones a decenas de clientes, quienes no pudieron concluir sus compras debido a que las cajas dejaron de operar con normalidad.

El incidente fue reportado alrededor de la 1:00 de la tarde de este viernes 27 de noviembre, cuando clientes comenzaron a notar que no era posible procesar los pagos por una aparente caída del sistema.

Hasta ahora, Sam’s Club no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el incidente registrado en la sucursal de Santa Fe.

Tampoco se ha confirmado si la falla afectó únicamente a esa tienda o si se presentó en otros establecimientos.

Como si el frío que ya se siente en Santa Fe no fuera suficiente, los clientes ahora también tuvieron que armarse de paciencia. Y es que, con la tormenta invernal tocando la puerta y las lluvias pronosticadas para esta tarde, nadie esperaba que el “congelamiento” empezara... pero en las cajas de Sam’s Club._Con información de Gerardo González Acosta.