El GCDMX repartió más de 20 mil cenas

Ante el descenso de temperaturas en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino desplegó brigadas de atención para entregar alimentos calientes, cobijas y ropa de abrigo a personas en situación de calle, principalmente en las zonas donde se concentra esta población.

Como parte de estas acciones, las autoridades reportaron la distribución de 21 mil 200 cenas calientes, el mismo número de kits de invierno, integrados por gorro, bufanda y guantes, así como 21 mil 200 prendas de abrigo, entre chamarras y sudaderas.

Además, se han aplicado 300 vacunas contra neumococo, COVID-19 e influenza, y proporcionado mil 300 atenciones médicas en áreas de medicina general, enfermería, salud mental y salud bucal.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, estas acciones forman parte de un operativo que también contempla cuatro puntos de atención ubicados en la Alameda, Plaza de las Conchitas, Plaza de la Soledad y la Central de Abasto, donde participan diariamente 80 servidores públicos de distintas dependencias.

En estos espacios se brinda atención a un promedio de mil 200 personas al día.

El viernes 28 de noviembre, las brigadas recorrieron distintas calles de la alcaldía Cuauhtémoc para distribuir pan y café caliente, además de cobijas y ropa de abrigo. En este despliegue participaron 168 servidores públicos, distribuidos en cuatro rutas de atención.

Durante la jornada fueron atendidas 321 personas, a quienes se entregó el mismo número de kits de invierno, juegos de ropa de abrigo, cobijas y raciones de pan y café.

El operativo continuará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, demarcaciones que, en conjunto, concentran 75 por ciento de la población en situación de calle de la capital, según las cifras difundidas por las autoridades.

Las brigadas buscan acercar apoyos a quienes permanecen en calles y espacios públicos durante la temporada de frío, cuando la exposición prolongada a las bajas temperaturas puede representar un riesgo para su salud.

Por ello, las autoridades también recomendaron a la ciudadanía reportar a personas que requieran apoyo o resguardo, así como evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones.