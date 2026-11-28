¿Hay Doble Hoy No Circula sabatino 28 de noviembre de 2026? Te decimos qué autos descansan este sábado en CDMX y Edomex (Pexels)

El Hoy No Circula Sabatino es una estrategia ambiental, cuya implementación se debe a la mala calidad del aire en la metrópoli, por lo que las autoridades implementan este programa para reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México. Aquí te decimos qué carros no circulan hoy.

Durante este sábado 28 de noviembre operará con normalidad el Hoy No Circula conforme al calendario ya establecido para el cuarto sábado del mes en la Ciudad de México y el Valle de México. Debido a esto, algunos vehículos no podrán circular según su holograma de verificación y la terminación de sus placas.

Hoy No Circula sabatino: ¿Qué carros NO circulan hoy sábado 28 de noviembre?

Las restricciones del programa Hoy No Circula Sabatino tienen una vigencia desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas y, de acuerdo al calendario oficial, estos son los coches que no podrán circular durante este sábado 28 de noviembre:

Todos los vehículos con holograma 2 .

. Todos los vehículos con holograma 1 cuya terminación de placas sea número par ( 2, 4, 6, 8 y 0 ).

cuya terminación de placas sea número par ( ). Automóviles foráneos (aquellos sin verificación o exención reconocida)

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

Conforme a los últimos reportes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), por el momento no se ha activado el Doble Hoy No Circula para este sábado. Cabe aclarar que esta modalidad del programa solo se implementa cuando se activa la contingencia ambiental por los altos niveles de contaminación. Sin embargo, las autoridades recomiendan estar al pendiente de los canales oficiales.

¿Qué carros sí circulan este sábado 28 de noviembre?

Debido a que este sábado no se ha activado el Doble No Circula, los vehículos que sí podrán circular sin restricciones serán los siguientes:

Automóviles con holograma 00 .

. Automóviles con holograma 0 .

. Automóviles eléctricos e híbridos .

. Motocicletas.

Transporte público de pasajeros.

de pasajeros. Vehículos de emergencia , seguridad pública, ambulancias y unidades médicas.

, seguridad pública, ambulancias y unidades médicas. Autos que transporten a personas con discapacidad y cumplan con las regularidades correspondientes.

¿El Hoy No Circula aplica para el Estado de México?

Sí, el Hoy No Circula aplica también en el Estado de México. Debido a que este programa tiene el objetivo de reducir las emisiones contaminantes, no solo se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, sino también en aquellos municipios del EdoMex que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. A su vez, este programa aplica en los municipios de Toluca y Santiago Tianquistenco.

¿De cuánto es la multa si no se respeta el Hoy No Circula?

Los autos que no respeten el Hoy No Circula Sabatino, programa implementado por las autoridades, serán acreedores a una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual varía de acuerdo al valor vigente de esta unidad. Por otro lado, en el Estado de México la sanción es de 20 UMA.

Además, los agentes de tránsito podrían considerar necesario el traslado del automóvil al depósito vehicular, por lo que el conductor también tendrá que pagar los gastos correspondientes por el traslado y resguardo del coche.