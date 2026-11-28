Inicia la lluvia del año en CDMX ¿Dónde lloverá más fuerte? (Pexels)

Las lluvias registradas desde la tarde del viernes y durante la madrugada de este sábado acumularon 44.6 millones de metros cúbicos de precipitación en la Ciudad de México, por lo que las autoridades capitalinas mantienen desplegados equipos de emergencia para atender encharcamientos y posibles afectaciones en las 16 alcaldías.

De acuerdo con el reporte del Gobierno capitalino, las precipitaciones más intensas se concentraron en la zona sur de la ciudad, particularmente en Tlalpan, donde la estación Ajusco registró 50 milímetros de lluvia; San Miguel Topilejo, 46.25; Bosque de Tlalpan y Alta Tensión Ajusco, 44 milímetros cada una, y La Joya, 43.5 milímetros.

También se reportaron acumulaciones importantes en Villa Carmela, con 45.75 milímetros, y en el Estadio Azteca, ubicado en Coyoacán, con 41.25 milímetros.

Ante estas condiciones, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) desplegó 182 elementos y 55 equipos especializados para atender ocho encharcamientos registrados en Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac.

Entre los puntos donde se realizaron trabajos se encuentran Paseo de la Reforma, a la altura de Ignacio Ramírez, en la colonia Tabacalera, así como la calzada Ignacio Zaragoza, en su cruce con Javier Rojo Gómez, en la colonia Agrícola Oriental.

Para atender estas emergencias se utilizaron vehículos de bombeo, equipos hidroneumáticos, maquinaria especializada y unidades Hércules.

Las autoridades también reportaron que durante la noche del viernes, alrededor de las 19:00 horas, se alcanzaron niveles elevados en el drenaje profundo, los cuales comenzaron a descender a partir de las 21:30 horas. Asimismo, informaron que las presas, lagunas y cauces de la capital mantienen niveles estables.

En coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI), se realizaron recorridos de supervisión para verificar las condiciones en distintas zonas de la ciudad, sin que hasta el momento se reportaran afectaciones en domicilios.

Sin embargo, debido al pronóstico de nuevas precipitaciones, la SGIRPC activó Alerta Naranja por lluvias fuertes durante la mañana, tarde y noche de este sábado 28 de noviembre, así como para la madrugada del domingo 29, en las 16 alcaldías.

El Heroico Cuerpo de Bomberos atendió durante las últimas 24 horas 22 seccionamientos de árboles, 16 incendios, 12 fugas de gas, 12 choques y ocho cortocircuitos en distintos puntos de la capital.

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México mantendrá este sábado el operativo de atención a personas en situación de calle ante las bajas temperaturas; las brigadas recorrerán Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa para entregar cobijas, ropa de abrigo, kits de invierno y alimentos calientes.

Estas tres demarcaciones concentran, en conjunto, 75 por ciento de la población en situación de calle de la capital, según las cifras difundidas por las autoridades.

Ante la continuidad de las lluvias, el Gobierno capitalino recomendó evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua, no tirar basura en la vía pública y reportar cualquier situación de riesgo. También pidió a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores ante los cambios de temperatura.