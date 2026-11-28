Producción de Nochebuenas (Gobierno Tlaquepaque)

La producción de nochebuenas en Xochimilco alcanzó 2 millones 73 mil 810 plantas para la temporada navideña de 2026, lo que representa un incremento de 10.6 por ciento respecto al año pasado, cuando se registraron alrededor de 1.6 millones.

En esta actividad participan 248 productoras y productores de cinco pueblos de la alcaldía, quienes cultivan distintas variedades de la flor característica de las fiestas decembrinas, cuyo comercio representa una fuente de ingresos para las familias dedicadas a la floricultura.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que el crecimiento de la producción fue impulsado, entre otras acciones, por la entrega de 500 mil esquejes a los floricultores, como parte de los apoyos destinados a fortalecer las actividades agrícolas en el suelo de conservación.

El director general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), Humberto Peña, explicó que la entrega de este material permitió ampliar el cultivo y alcanzar una producción superior a los dos millones de plantas.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, destacó que nueve de cada 10 productores reciben apoyo del programa Altépetl Bienestar, al que se destinan más de mil 100 millones de pesos anuales para impulsar el desarrollo rural sustentable y la conservación del territorio.

La funcionaria señaló que mantener la producción agrícola permite que las familias encuentren una fuente de ingresos en sus tierras y continúen con actividades que contribuyen a preservar las zonas chinamperas, los invernaderos y los humedales de Xochimilco.

Además de la tradicional nochebuena roja, este año los productores ofrecen variedades blancas o crema, rosas, amarillas o doradas, así como marmoleadas, salpicadas y bicolores, en diferentes tamaños y presentaciones.

Se destacó que la comercialización de estas plantas también representa una fuente de empleo en distintas etapas, desde la siembra y el cuidado de los cultivos hasta su distribución y venta; para las comunidades productoras, mantener esta actividad ayuda a evitar el abandono de las tierras agrícolas y favorece la conservación del suelo de conservación de la capital.

Este territorio cumple funciones ambientales importantes para la ciudad, entre ellas la recarga de los mantos acuíferos, la regulación del clima y la protección de la biodiversidad. Asimismo, los cultivos contribuyen a generar espacios de alimentación para polinizadores como abejas y mariposas.

La productora Viviana Berenice García señaló que el acompañamiento institucional ha permitido fortalecer la producción, reducir la intermediación y acceder a precios más justos; también destacó el trabajo que implica cultivar las flores durante varios meses antes de que lleguen al mercado.

El Gobierno local hizo un llamado a que esta temporada, las y los ciudadanos adquieran nochebuenas directamente con las familias productoras en los pueblos de San Luis Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco, así como en otros puntos de venta habilitados en la capital.