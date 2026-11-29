Aprueba Concejo de Cuauhtémoc presupuesto de 4 mil 642 millones de pesos para 2027

El Concejo de la alcaldía Cuauhtémoc aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027, por un monto de 4 mil 642 millones 136 mil 957 pesos, lo que representa un incremento aproximado de 4 por ciento respecto a los recursos modificados para este año.

El acuerdo fue avalado durante la Tercera Sesión Extraordinaria de 2026, encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, con 15 votos a favor y uno en contra. El boletín de la demarcación también reportó una abstención.

La directora general de Administración, Deyanire Vianeth Violante Camacho, explicó que el proyecto considera una variación de 178 millones 543 mil 729 pesos en comparación con el presupuesto modificado de 2026, que ascendió a 4 mil 473 millones 593 mil 229 pesos.

El desglose presentado ante el Concejo indica que 56 por ciento de los recursos se destinaría a servicios personales; 22 por ciento a servicios generales; 7 por ciento a materiales y suministros, y otro 7 por ciento a inversión pública.

El resto se distribuiría entre inversiones financieras y otras provisiones, con 5 por ciento; transferencias, asignaciones y subsidios, con 2 por ciento, y bienes muebles, con 1 por ciento.

La propuesta también contempla recursos provenientes de distintas fuentes y partidas, entre ellas las centralizadas, repavimentación, el Fondo de Infraestructura Municipal para las Alcaldías (FIMAS), presupuesto participativo, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), parquímetros y recursos autogenerados.

Durante la sesión, Rojo de la Vega señaló que el ejercicio del presupuesto deberá reflejarse en servicios, seguridad e infraestructura para los habitantes de la demarcación.

Las cifras y porcentajes presentados corresponden a una proyección preliminar y estarán sujetos a la formalización del presupuesto.