¿Lloverá hoy? Este es el clima para el 29 de noviembre en la CDMX (Pexels)

De acuerdo con los reportes meteorológicos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ambiente seguirá frío en la capital del país, pues para la Ciudad de México las condiciones del clima continuarán con cielo nublado y lluvias debido a los efectos de la tormenta invernal.

¿Cuál será el clima hoy en la Ciudad de México?

En la capital del país se pronostica una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius y una máxima de 16 a 18 grados. Durante la tarde de este domingo 29 de noviembre, el cielo permanecerá nublado, manteniendo un ambiente frío que pasará a fresco, acompañado de precipitaciones aisladas en distintos puntos de la ciudad.

¿Cómo estará el clima en el Estado de México?

Según el pronóstico meteorológico, para el Estado de México existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en algunas regiones montañosas ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar.

Asimismo, en algunas zonas altas del Valle de México se registrarán bancos de niebla y bajas temperaturas con posibles heladas durante las primeras horas del día.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas en el Valle de México

Ante la persistencia del clima frío y los bancos de niebla en el Valle de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales del pronóstico durante todo el domingo y seguir estas medidas preventivas: