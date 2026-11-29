IECM reporta avance de 99.22% en rehabilitación de materiales electorales

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reportó un avance de 99.22 por ciento en la rehabilitación de los materiales electorales que se utilizarán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, luego de recuperar 95 mil 495 de las 96 mil 240 piezas contempladas en el programa de este año.

Los trabajos, a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), incluyen cajas paquete electoral, urnas para las elecciones de diputaciones al Congreso capitalino y alcaldías, bases porta urna, mamparas especiales, materiales para simulacros, sellos “X” y lupas fresnel.

El único material que permanece en proceso de rehabilitación es el cancel modular electoral modelo IECM, del cual se ha recuperado 91.53 por ciento de las piezas programadas. Todavía faltan 745 unidades por atender.

El instituto prevé concluir estos trabajos durante los primeros días de diciembre. Aunque estos canceles no están considerados para su distribución en las Mesas Directivas de Casilla, serán conservados en condiciones adecuadas ante la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) requiera utilizarlos.

El proceso de rehabilitación comprende labores de limpieza, retiro de adhesivos y tintas, revisión de componentes y sustitución de las partes que presentan algún deterioro.

Con estas acciones, el IECM busca prolongar la vida útil de los insumos utilizados en las jornadas electorales y ejercicios de participación ciudadana, reducir la compra de materiales nuevos y disminuir los residuos generados por componentes plásticos y metálicos.

Acondicionarán 39 mil 900 piezas en 2027

Una vez terminada la rehabilitación, el organismo electoral iniciará durante el primer trimestre de 2027 una nueva etapa para acondicionar 39 mil 900 piezas.

Esta fase contempla la colocación de etiquetas, la incorporación de fundas de polivinil a las cajas paquete electoral y el embalaje de cajas y urnas para protegerlas antes de su distribución.

El objetivo es disponer oportunamente de los materiales necesarios para equipar las Mesas Directivas de Casilla, atender los mecanismos de Voto Anticipado y abastecer los centros de distribución que se instalarán durante la jornada electoral para responder a posibles contingencias por falta de insumos.