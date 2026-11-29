Presentan en Edomex cartilla sobre derechos político-electorales de las mujeres





El Gobierno del Estado de México presentó la Cartilla de los Derechos Político-Electorales y la Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, una publicación que busca informar a las mexiquenses sobre sus derechos y proporcionarles herramientas para identificar, prevenir y denunciar actos de violencia que limiten su participación en la vida pública.

La Secretaría de las Mujeres estatal explicó que el material aborda el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, participar en los asuntos públicos, acceder a cargos de representación popular y ocupar puestos en el servicio público en condiciones de igualdad y paridad.

También incluye información sobre el reconocimiento de su trabajo y trayectoria política sin estereotipos de género, así como los mecanismos para hacer frente a conductas que obstaculicen el ejercicio de sus derechos político-electorales.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, señaló que conocer estos derechos permite a las mujeres identificar situaciones de violencia y evitar que sean intimidadas para limitar su participación.

“Si no lo conocemos es muy fácil que nos amedrenten, que nos ejerzan ese tipo de violencia”, expresó.

La funcionaria indicó que la dependencia continuará con acciones de información y orientación para que las mujeres puedan ejercer sus derechos con libertad y autonomía, sin enfrentar actos de violencia.

Como parte del encuentro, Yildalina Tatem Brache, vicepresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos, impartió la conferencia Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género.

Al acto también asistió Arlen Siu Jaime Merlos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de la entidad.