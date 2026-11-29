Jornadas de salud en Ecatepec superan los 29 mil servicios en cuatro días





Las Jornadas de Atención Médica de Primer Contacto realizadas en Ecatepec otorgaron más de 29 mil servicios gratuitos durante sus primeros cuatro días, con lo que superaron la meta inicial de 24 mil atenciones prevista para ese periodo.

El programa es resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Marina y el ayuntamiento de Ecatepec, y contempla servicios médicos y de proximidad social en distintas colonias del municipio.

Según la Secretaría de Salud estatal, en la colonia Santa María Tulpetlac se brindaron 12 mil 217 servicios, de los cuales 8 mil 276 correspondieron a atenciones médicas y 3 mil 941 a acciones de proximidad social.

Las jornadas continuarán hasta el 11 de diciembre en cinco sedes más. A través de la Región Naval Central, la Marina ofrece consultas de medicina general y odontología, vacunación, detección de hipertensión arterial y diabetes, pruebas de VIH y hepatitis C, así como atención psicológica y servicios de nutrición.

Por parte del gobierno estatal participan las secretarías de Salud, Bienestar, Seguridad, Movilidad, Educación, Mujeres, Trabajo, Finanzas y Cultura y Turismo, además del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y Protección Civil.

El calendario de atención contempla el Deportivo Emiliano Zapata, en la colonia del mismo nombre, el 30 de noviembre; la Plaza del Pueblo, en San Pedro Xalostoc, los días 1 y 2 de diciembre, y la Base Cuauhtémoc, en Ciudad Cuauhtémoc, el 3 y 4 de diciembre.

Posteriormente, las brigadas estarán en el Parque Bicentenario, en la colonia Hank González, el 7 y 8 de diciembre, y en la sede de Bomberos, en Abel Martínez Montañez, del 9 al 11 de diciembre.