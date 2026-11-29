Remodelan el parque María Luisa por centenario de la colonia Industrial





El parque María Luisa, ubicado en la colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero, fue entregado tras una remodelación integral que incluyó la rehabilitación de sus instalaciones, la renovación de áreas recreativas y deportivas, así como la colocación de más de 200 luminarias, como parte de las actividades por el centenario de esta comunidad.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, encabezó la entrega de los trabajos, que abarcaron un espacio de más de una hectárea y contemplaron la renovación de andadores con adoquín, la sustitución de rejas y la rehabilitación de jardineras.

Las instalaciones intervenidas han sido el kiosco conocido como Los Revoltosos, que fue rehabilitado en su totalidad. También se remodeló el área canina y se instalaron juegos monumentales para niñas y niños.

En la esquina de las calles Buen Tono y María Luisa fue colocada una escultura monumental de un venado, mientras que para las personas adultas mayores se habilitaron palapas de descanso, una trotapista y aparatos para realizar ejercicio.

El parque también cuenta con un área de calistenia equipada con barras y ejercitadores, con lo que se ampliaron las opciones para la práctica deportiva y la convivencia de los habitantes de la zona.

Janecarlo Lozano estuvo acompañado por Miranda Barrera Jiménez, integrante de la Selección Nacional de México de natación artística, y Humberto Burgos Peralta, quien tiene 97 años de vivir en la colonia Industrial.

El alcalde señaló que la intervención forma parte de las acciones de recuperación de espacios públicos de su administración y sostuvo que la obra pública permite atender necesidades de las comunidades.

“A los cien años respondemos con obra pública, esa es la esencia de nuestro gobierno: estar cerca de la gente, escucharla y responderle con hechos”, expresó.

Agregó que la rehabilitación de parques y la instalación de alumbrado buscan ofrecer espacios para la convivencia de niñas, niños y personas adultas mayores.

La entrega se realizó en el marco de una celebración por los 100 años de la colonia Industrial, en la que participaron vecinos, legisladores y funcionarios de la alcaldía. La jornada incluyó una kermés y música de la Sonora Santanera.

Como parte de la conmemoración, los asistentes recibieron un libro sobre la historia de la colonia, elaborado bajo la investigación y coordinación de la arquitecta María Bustamante Harfush, en colaboración con el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y FUNDARQMX.