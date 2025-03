China amplía lista de empresas estadunidenses en respuesta al chantaje arancelario de Trump

Guerra comercial China responde a Trump con aranceles y represalias contra empresas estadunidenses

El Ministerio de Comercio de China anunció este martes que 10 empresas estadounidenses más fueron añadidas a su lista de “entidades no fiables” y 15 a su lista de “control de exportaciones”.

En un comunicado, el ministerio informó que las empresas agregadas a la primera lista incluyen TCOM Limited Partnership, Stick Rudder Enterprises LLC, Teledyne Brown Engineering Inc., Huntington Ingalls Industries Inc., S3 AeroDefense, Cubic Corporation, TextOre, ACT1 Federal, Exovera y Planate Management Group.

El ministerio recordó que la empresa estadounidense Illumina Inc. fue añadida a la lista de entidades no fiables el mes pasado, prohibiéndole exportar secuenciadores genéticos a China.

A estas empresas se les prohibirá participar en actividades de importación y exportación relacionadas con China y realizar nuevas inversiones en el país asiático.

Además, otras 15 empresas estadounidenses fueron incluidas en la segunda lista, entre ellas: Leidos, Gibbs & Cox Inc., IP Video Market Info Inc., Sourcemap Inc., Skydio Inc., Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI Inc., HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm Inc., General Atomics Aeronautical Systems Inc., General Dynamics Land Systems y AeroVironment.

“La exportación de artículos de doble uso a estas 15 empresas también estará prohibida y todas las actividades de exportación relacionadas en curso deben detenerse de inmediato”, señala el comunicado.

Según Pekín, las prohibiciones son “legales” y se aplican para proteger “la soberanía y la seguridad nacionales” del país, añadió.

Advertencia a Trump

El anuncio se produce en plena escalada de la tensión comercial entre las dos superpotencias, luego de que el presidente Donald Trump cumpliera este martes su amenaza de chantaje arancelario a las importaciones chinas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian dijo en rueda de prensa este miércoles que Pekín “se opone firmemente” a la decisión estadounidense de usar el fentanilo como “excusa” para aplicar más gravámenes a las exportaciones chinas.

“Si EU realmente quiere resolver el problema del fentanilo, debe negociar con China en condiciones de igualdad, respeto y beneficio mutuo”, afirmó el vocero.

Preguntado sobre una declaración de la Embajada china en EU, que aseguró que Pekín está “listo para cualquier tipo de guerra”, Lin Jian declaró que no había visto esas palabras pero insistió en que China ya dejó clara su postura.

“Instamos a EU a abandonar sus tácticas de intimidación y volver al camino correcto del diálogo y la cooperación lo antes posible”, concluyó.

En su primera presidencia (2017-2021), Trump ya mantuvo una relación tensa con Pekín al imponer varias rondas de aranceles por valor de unos 370,000 millones de dólares anuales, a lo que China respondió con gravámenes a las exportaciones estadounidenses.

Washington anunció esta semana la duplicación al 20% de los aranceles sobre productos chinos, lo que llevó a Pekín a responder con gravámenes del 10% y el 15% a importaciones agropecuarias estadounidenses.