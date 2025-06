Amenaza al sector construcción en EU cacería masiva de migrantes

Aumentan redadas en varios estados de EU

La cacería masiva de migrantes en Estados Unidos por las políticas discriminatorias del presidente Donald Trump, principalmente en zonas con amplia presencia de indocumentados como son las zonas de la construcción, afectarán al sector, como ya ocurre en regiones como Florida y Luisiana, en la que uno de cada cuatro trabajadores a nivel nacional es inmigrante, una proporción que sube hasta al 75 % en grandes ciudades como Miami.

La alarma crece tras la detención de más de 100 migrantes de origen mexicano, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras en un sitio de construcción la semana pasada en Tallahassee, capital de Florida, dos semanas después de una redada similar en The Villages, en el mismo estado, con más de dos docenas de arrestos.

Las redadas masivas que se han registrado en Luisiana y Nueva York, así como en Florida, han desatado el miedo entre trabajadores indocumentados del ramo de la construcción, quienes han preferido ausentarse a arriesgarse a ser detenidos y deportados, señaló un migrante hondureño identificado como Aarón Pineda, quien tiene un Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabaja como albañil en Miami.

“Nosotros, los latinos, somos los que sacamos este país adelante, si no fuera por los latinos aquí no se moviera esto. Nosotros somos la fuerza de sacar el país adelante, así como se está viendo, y hoy en día uno se siente temeroso por todo lo que está pasando, que no se había visto”, señaló Pineda.

La nueva meta del republicano Donald Trump es sumar 3,000 deportaciones diarias, lo que pone en riego de manera especial a la construcción, sector en el que el 25.7 % de los trabajadores son inmigrantes y un 14.1 % del total son indocumentados a nivel nacional, según el American Immigration Council.

En ciudades como Miami, hasta tres de cada cuatro trabajadores de construcción son inmigrantes, apuntó Ned Murray, director asociado del Centro Metropolitano en la Universidad Internacional de Florida (FIU).

En todo el estado, hay 432,100 migrantes en esta rama, dos tercios del total estatal, añadió Murray.

Si Trump cumpliera su promesa de deportaciones, EU perdería hasta 1.8 millones de empleados constructores, mientras se estima que el sector necesita 454,000 nuevos trabajadores este 2025 para cumplir con la demanda de vivienda, señaló la investigación de Jorge González-Hermoso, Christina Plerhoples Stacy y Hamutal Bernstein.

En este contexto, la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC, en inglés) ha denunciado estas redadas por generar “un clima de persecución” y “miedo”, al afirmar que los propios gigantes inmobiliarios y constructoras reconocen la falta de mano de obra.