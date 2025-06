Trump regaña con dureza a Israel tras último ataque a Irán y Netanyahu promete respetar tregua

Tregua frágil El presidente de EU, Donald Trump, promete que Israel no volverá a atacar Irán (JIM LO SCALZO/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estalló de ira este martes en una serie de mensajes en su red social, Truth, y después, ante los periodistas, luego de acusar a Israel e Irán de romper la promesa de un alto el fuego total. En una dura declaración, declaró que “qué carajos están haciendo” y cargó especialmente contra Israel, en una demostración pública de enojo con su aliado en Oriente Medio de la que hay pocos precedentes.

“No estoy contento con Israel”, dijo Trump. “No me gustaron muchas cosas que vi ayer. No me gustó que Israel lanzara bombas justo después de que cerráramos el trato. No tenía por qué hacerlo, fue una represalia muy fuerte”, declaró tras un ataque israelí contra una estación de radares iraní.

El republicano también mostró su disgusto con Irán, pero los disculpó en cierta manera, porque, afirmó, Teherán “solo lanzó una bomba, y encima no dio en el objetivo; creo que lo hicieron sin querer”.

Momentos después, Trump dijo que llamó a Netanyahu para ordenarle que “hiciera retroceder los aviones” que se dirigían a Irán y que lo consiguió.

“Israel, como saben, dio marcha atrás. No hicieron esa incursión esta mañana. Afortunadamente, eso fue algo importante. Se lo agradezco”, explicó a bordo del Air Force One de camino a La Haya para asistir a la cumbre de la OTAN.

“Tenían muchos aviones e iban a hacer algo fuerte y no lo hicieron. Estamos contentos por eso. Estamos muy contentos. Por lo tanto, el alto el fuego está muy vigente y creo que vamos a mantenerlo durante mucho tiempo”, añadió Trump.

“No habrá más ataques”

Un comunicado de la Oficina de Netanyahu confirmó que acepta el alto el fuego, pero acusó a Teherán de haber violado primero el alto el fuego en dos ocasiones y que, por ello, las fuerzas aéreas israelíes destruyeron un radar en el norte de Teherán.

“Tras la conversación del presidente Trump con el primer ministro Netanyahu, Israel se abstuvo de realizar nuevos ataques”, afirmó