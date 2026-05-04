Brote de hantavirus: ¿Qué es y cómo se contagia? Tras el brote de hantavirus en un crucero, conoce qué es, cómo se contagia y cuáles son los síntomas de este virus (Pexels)

Tras los recientes reportes de un brote de hantavirus en un crucero que navega en el océano Atlántico, donde se han registrado seis posibles casos de contagio, conoce qué es este virus y cuáles son sus síntomas.

En las últimas horas se ha dado a conocer que un crucero que salió de Ushuaia, en el sur de Argentina, se encuentra varado frente a la costa de Cabo Verde, África, después de que se registrara un brote de hantavirus.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente en el crucero se ha confirmado un caso de infección por hantavirus, mientras que de las seis personas afectadas, tres han fallecido y una se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica.

¿Qué es el hantavirus y cuáles son sus síntomas?

Según lo informado por la OMS, los hantavirus son un grupo de virus que suelen infectar a roedores, pero que en ocasiones se llegan a transmitir a los humanos a través de estos animales.

La infección en personas por este virus puede ocasionar enfermedades graves y, en ocasiones, la muerte.

La enfermedad puede variar según la ubicación geográfica; en América, los contagios por hantavirus pueden provocar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (HCPS), afectando los pulmones y el corazón.

Mientras que en Europa y Asia este virus puede ocasionar que la persona infectada desarrolle la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS), la cual afecta a los riñones y vasos sanguíneos.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han señalado que algunos de los síntomas del síndrome cardiopulmonar por hantavirus (HCPS) empiezan a aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado.

De acuerdo con el CDC, algunos de los síntomas por HCPS variarán según el tiempo que haya transcurrido desde que se tuvo contacto con un roedor infectado, los cuales pueden incluir:

fatiga

fiebre

dolores musculares

mareos

escalofríos

problemas abdominales, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal

En el caso de la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS), los síntomas aparecen generalmente de una a dos semanas después de la exposición; en fases iniciales, estos pueden ser:

dolores de cabeza intensos

dolor en la espalda y el abdomen

fiebre o escalofríos

náuseas

visión borrosa

Mientras que en sus fases avanzadas, los síntomas de la HFRS pueden incluir presión arterial baja, falta de flujo sanguíneo, hemorragia interna e insuficiencia renal.

¿Cómo se contagia el hantavirus?

De acuerdo con la OMS, el virus hantavirus suele contagiarse a través del contacto con orina, excrementos o saliva contaminados de roedores infectados y, en algunos casos, aunque con menos frecuencia, se puede transmitir a través de mordeduras de roedores.

Por otra parte, el contagio de humano a humano de este virus solo se ha documentado en el virus de los Andes en América, siendo poco común.

¿Cuál es el tratamiento para el hantavirus?

La OMS ha informado que no existe un tratamiento antiviral específico autorizado ni una vacuna para la infección por hantavirus. Sin embargo, la atención médica ante esta enfermedad se centra en la monitorización clínica estrecha y el manejo de complicaciones respiratorias, cardíacas y renales que provoca el hantavirus.