Chernobyl: tragedia nuclear que puede repetirse por la guerra en Ucrania

Tragedia de Chernobyl (social.shorthand.com)

Este 26 de abril se cumplieron 40 años del accidente de Chernobyl, el mayor desastre nuclear en la historia de la humanidad, donde un reactor de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, en la ciudad de Prípiat, explotara ocasionando una propagación de materiales radiactivos a la atmósfera que se extendió por gran parte de Europa. Entre los materiales detectados se encontraron dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, erbio, así como aleaciones de circonio y grafito.

¿Cómo sucedió la tragedia?

Chernobyl (as.com)

El accidente inició durante una prueba de seguridad en uno de los reactores nucleares de la entonces Unión Soviética. La prueba fue una simulación de un corte de electricidad que permitiera implementar un procedimiento de seguridad que se encargara de suministrar y hacer circular el agua de enfriamiento del reactor hasta que los generadores eléctricos de respaldo proporcionaran la energía necesaria.

No obstante, debido a una combinación de un mal diseño de la central nuclear, la cual no disponía de un recinto de contención, junto con los errores producidos por los operadores de la misma, provocaron que uno de los reactores explotara provocando el tan mencionado desastre.

Tras el accidente, se inició un proceso de descontaminación, contención y mitigación. Se aisló un área de 30 km de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de exclusión, que aún sigue vigente.

Tras varias negociaciones con el Gobierno ucraniano, la central cerró definitivamente el 15 de diciembre del 2000, y además se construyó un “sarcófago” para cubrir el reactor y aislar el interior, que se vio degradado con el paso del tiempo por diversos fenómenos naturales, y por las dificultades de construirlo en un ambiente de alta radiación, por lo que corría el riesgo de degradarse gravemente. En 2004, se inició la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor.

Nuevo Sarcófago Seguro (social.shorthand.com)

Asimismo, en noviembre de 2016, se inauguró otro sarcófago, al que se denominó “Nuevo Sarcófago Seguro” (NSS, por sus siglas en inglés), una estructura móvil (la mayor construida hasta la fecha en el mundo) en forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo y con un peso de más de 30 mil toneladas. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él, desplazándolo mediante un sofisticado sistema de rieles y se estima que puede durar aproximadamente 100 años.

Así pasaron unos cuantos años más con la idea de que esto no volvería a ocurrir, pero… con lo que no contaban es que el 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania comenzando una guerra que hasta la actualidad se mantiene vigente que ha provocado el temor de que este desastre nuclear se vuelva a repetir, pero… ¿Por qué se piensa esto?

Ataques rusos a instalaciones nucleares

Ataque al Nuevo Sarcófago de Seguridad que cubre el reactor de Chernobyl (united24media.com)

Desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano, autoridades nucleares del mundo han puesto la mirada en Kiev, debido a que dicho país alberga 15 reactores nucleares y la mayor planta de energía nuclear de Europa: Zaporiyia, ocupada por Rusia desde 2022.

El 14 de febrero de 2025, un dron explosivo aparentemente ruso impactó contra el Nuevo Sarcófago de Seguridad que cubre el reactor de Chernobyl, ocasionando un incendio y daños en la estructura exterior.

Según los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) descubrieron que después del ataque, el sarcófago había perdido “sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de aislamiento”.

Igualmente, durante todo el conflicto se han registrado ataques a otras instalaciones nucleares ucranianas que sigue poniendo en alerta a un posible “Chernobyl 2.0”.

Tal es el temor que esta catástrofe vuelva a ocurrir, en la víspera del 40 aniversario, la Comisión Europea advirtió sobre los “incesantes” ataques rusos a dichas instalaciones y exigió a Rusia el cese inmediato de estos.

“En este trágico aniversario, exigimos a Rusia que cese de inmediato todos los ataques contra las instalaciones nucleares en Ucrania y que cumpla con los Siete Pilares Indispensables para la Seguridad Nuclear durante un conflicto armado. Rusia será responsable de poner en peligro la seguridad pública, deberá indemnizar por los daños causados y devolver el control total de la central de Zaporiyia a Ucrania”, destacó el organismo europeo en un comunicado.

Además, denunció los “incesantes ataques de Moscú” contra el sarcófago de Chernobyl, los cuales “socavan décadas de esfuerzos internacionales e inversiones por valor de 2 mil 100 millones de euros para mitigar las consecuencias del desastre”.

La Comisión agregó también que “los ataques sistemáticos de Moscú contra la infraestructura energética de Ucrania amenazan el suministro eléctrico estable necesario para el funcionamiento seguro de las instalaciones nucleares”.

El escrito apuntó que “hasta el día de hoy, el legado de Chernobyl sigue siendo un crudo recordatorio de que garantizar la seguridad nuclear depende de la transparencia, de sólidas medidas de protección y de la cooperación internacional”.

Es cierto que los ataques al sarcófago del reactor 4 son peligrosos, pero cabe mencionar que estos no han sido los únicos ataques a instalaciones nucleares, en lo que va de la guerra, se ha atacado en distintas ocasiones a Zaporiyia, siendo la última vez este 3 de mayo, donde un dron alcanzó el laboratorio exterior de control de radiación, según informó la OIEA.

“El OIEA ha sido informado por la Central de Zaporiyia de que un dron apuntó a su Laboratorio de Control de Radiación Externa (ECRL) hoy. No se reportaron heridos y aún no se sabe si el ataque dañó el laboratorio, que se encuentra fuera del perímetro de la ZNPP. El equipo en el lugar ha solicitado acceso al laboratorio”, manifestó el organismo en su cuenta de X.

“Cualquier ataque cerca de sitios nucleares puede representar riesgos para la seguridad nuclear”, agregó y precisó que cualquier ataque cerca de una instalación atómica puede implicar riesgos para la seguridad nuclear.

Sin embargo, a pesar de este creciente temor de un “Chernobyl 2.0”, en los últimos días, los presidentes de ambas naciones en conflicto han manifestado (en incluso implementado en algunas ocasiones) su deseo de un alto al fuego que podría culminar con un acuerdo de paz, con la mediación de Estados Unidos.

¿Alto al fuego?

Putin declara tregua con Ucrania (@areamilitarof/x)

Vladímir Putin propuso el pasado miércoles tras una conversación telefónica con Donald Trump, una tregua con Ucrania con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se celebrará este 9 de mayo.

Según el Kremlin, “Putin informó a su colega estadounidense sobre su disposición a anunciar una tregua durante las celebraciones del Día de la Victoria. Trump apoyó activamente esa iniciativa.

Asimismo, el republicano alabó el alto al fuego declarado por Moscú y Kiev durante la Pascua ortodoxa el 11 y 12 de abril, además recordó que “esa festividad conmemora nuestra victoria común sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski (EFE/EPA/MARCIN OBARA)

Por su parte, el líder ucraniano, Volidímir Zelenski, compartió este lunes una tregua para el 6 de mayo y dejó en manos del Kremlin la posibilidad de prolongarla.

“Consideramos que la vida humana tiene un valor incomparablemente mayor que cualquier ‘celebración’ de aniversario. En este sentido, anunciamos un régimen de alto el fuego a partir de las 00.00 hora local del 5 al 6 de mayo”, redactó Zelenski en su cuenta de X, en la que pidió a Rusia secundarla.

“En el tiempo que queda hasta ese momento, es realista garantizar que el silencio entre en vigor. Actuaremos de forma recíproca a partir de ese momento”, añadió.

Igualmente, afirmó que “ha llegado el momento de que los dirigentes rusos den pasos reales para poner fin a su guerra, especialmente dado que el Ministerio de Defensa ruso considera que no puede celebrar un desfile en Moscú sin la buena voluntad de Ucrania”.

Así que, el mundo se encuentra expectante sobre estos nuevos ceses de hostilidades, que, si todo sale acorde a lo que tienen planeado, podría culminar con un fin al conflicto ruso-ucraniano.