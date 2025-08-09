En lo que va del gobierno de Donald Trump va en aumento el decomiso de fentanilota (12news.com )

Fentanilo — El director de la Oficina del Buro Federal de Investigaciones de Estadois Unidos (FBI), Kash Patel, comunicó que en los primeros seis meses del gobierno del presidente Dnalds Trump, han confiscado 1,500 kilogramos de fentanilo, lo que equivale a suficientes dosis letales para matar a más de 113.8 millones de estadounidenses, según sus cálculos.

“Los decomisos hasta la fecha han incrementado un 25 % frente al mismo periodo del 2024. Esperamos trabajar con nuestros socios, el secretario de Defensa (Pete Hegseth) y el DoD (Departamento de Defensa) para conseguir incluso más”, señaló Patel en sus redes sociales. En la misma línea, el titular del FBI aplaudió las órdenes de Trump de enviar tropas contra los cárteles del narcotráfico en América Latina, una maniobra que ampliaría su guerra contra el fentanilo, droga que elaboran estas agrupaciones criminales con precursores químicos de China, según Washington.

El director FBI no aclaró cómo cooperará el Departamento de Defensa contra esta droga, también reportó el arresto de más de 1,600 personas por “crímenes violentos contra los niños”, incluyendo 270 arrestos por tráfico humano.

Trump responsabiliza a los cárteles, en particular a los de México, por las muertes de consumidores en Estados Unidos, donde en 2024, último año del mandato de Joe Biden, hubo 80.400 decesos por sobredosis, aunque fue una reducción del 27 % respecto al año anterior y el nivel más bajo desde 2019.

El presidente Trump reconoció que “libran un juego difícil”, pero no dio más detalles del operativo horas después de que The New York Times publicara en exclusiva que ya habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los carteles, de acuerdo con fuentes familiarizadas. (Información de agencias)

