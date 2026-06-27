Terremotos en Venezuela habrían afectado a 6.8 millones de personas, estima la ONU

Venezolanos buscan a sus familiares desaparecidos tras los dos terremotos (La Patilla.com)

Terremotos en Venezuela — La Agencia de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM), estimó este sábado que hasta 6.8 millones de personas podrían resultar afectadas por los dos terremotos de 7.5 y 7.2 que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio.

La estimación de este organismo que depende de Naciones Unidas se apoya en el análisis de población y daños disponibles hasta el momento y que incluyen a dos millones de personas únicamente a la capital venezolana, Caracas y pone de relieve el potencial impacto humanitario a gran escala por estos fuertes sismos.

La OIM refiere que cuenta con un análisis inicial de imágenes satelitales en las que se observan el 31.5 por ciento de los edificios en Catia La Mar, al norte de Caracas, zona que ha resultado entre otras afectadas.

“Las primeras horas y días tras un desastre son decisivas. Dan forma a todo lo que viene después”, dijo la directora general de la OIM, Amy Pope.

Centros de salud también han resultado afectados (EFE)

En la misma línea, la funcionaria indicó que “la OIM está intensificando su respuesta con rapidez: los artículos de socorro preposicionados que ya están siendo desplegados y estamos trabajando con el gobierno y los socios para proporcionar alojamiento de emergencia, artículos de socorro básicos y protección”.

Army Pope también advirtió que “ya es evidente que el desplazamiento aumentará a medida que las personas busquen seguridad. Una respuesta rápida es esencial para proporcionar asistencia humanitaria vital y apoyar al pueblo de Venezuela en los difíciles días y meses que se avecinan”, señaló.

Las necesidades humanitarias son especialmente evidentes en las familias que lo han perdido todo y que necesitan en primer lugar un refugio de emergencia, agua potable, saneamiento e higiene, atención sanitaria, protección y artículos básicos de socorro.

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