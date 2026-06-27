Milagro en Venezuela: rescatan a bebé recién nacido bajo toneladas de concreto

El pequeño que pasó 32 horas atrapado entre una montaña de concreto fue rescatado con vida en La Guaira (Captura de video)

Terremotos en Venezuela — Treinta y dos horas después de los dos terremotos de 7.5 y 7.2 grados que azotaron el estado de La Guaira, al norte de Caracas, que ha dejado 1,430 muertos y más de 3,000 heridos, se registró un milagro en la “zona cero” de la tragedia, y es que tras titánica labor de una cadena humana lograron rescatar con vida a un bebé recién nacido de entre toneladas de concreto de lo que fue un edificio de departamentos.

Reportes de medios locales y de agencias internacionales, entre ellas France Press, informaron sobre este milagro de vida, luego de que en una labor de retiro de pesadas lozas de cemento entre voluntarios y rescatistas que laboraban iluminados solo por la luz de un foco, la noche del viernes rescataron a este pequeño que fue recibido entre aplausos de quien ayudaron para sacarlo de entre una montaña de escombros, de donde minutos después fue sacada también con vida su mamá.

Una vez en brazos de uno de los rescatistas que lo sacó de entre los escombros, el pequeño fue envuelto en un pequeño cobertor y fue pasado con cuidado a través de una cadena humana hasta que lo pusieron en un lugar seguro, donde familiares del bebé lo recibieron, revisaron y lo limpiaron con algunos pañuelos, lo que fue captado en video.

Paramédicos revisaron al bebé para descartar alguna lesión tras haber estado atrapado entre concreto (Captura de video)

Uno de los voluntarios que tomó fotografías y capturó el video del rescate, informó que el pequeño tiene 18 días de nacido, en tanto que la mamá del bebé fue rescatada una hora después.

MASCOTAS

A este milagro de vida también se suman los rescates de mascotas familiares que quedaron atrapadas entre escombros tras los terremotos.

Medios internacionales reportaron que equipos de emergencia, voluntarios y vecinos que continúan buscando sobrevivientes en edificios colapsados, lograron rescatar a algunos animales de compañía.

Uno de los casos más emotivos ocurrió en la zona de Pinto Salinas, donde rescatistas lograron sacar con vida a un perro que permanecía atrapado entre los restos de una estructura derrumbada. Las imágenes del rescate se viralizaron rápidamente y fueron compartidas por diversos medios y periodistas venezolanos.

La solidaridad hacia los animales también se ha reflejado en las labores de bomberos y grupos de rescate, que han dedicado parte de sus esfuerzos a localizar mascotas atrapadas en edificios y viviendas afectadas por los derrumbes.

La Crónica de Hoy 2026