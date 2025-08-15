Hillary Clinton nominaría a Trump al Nobel de la Paz si pone fin a la guerra Ucrania-Rusia

Hillary Clinton daría su voto a Trump para el Nobel de la Paz si logra poner fin a la crisis bélico entre Ucrania y Rusia (Archivo)

Para Nobel de la Paz — En una declaración inesperada que ha causado sorpresa, este viernes la exprimera dama de Estados Unidos, la demócrata Hillary Clinton, dijo que nominaría al presidente republicano Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz, si logra que termine la guerra entre Ucrania y Rusia.

La excandidata presidencial de EU admitió a través del pódcast "Raging Moderates“, que Trump “quiere con toda su voluntad recibir el Nobel de la Paz y francamente, si pudiera poner fin a esta guerra terrible...”, lo nominaría.

Hillary Clinto enumeró las condiciones que deben reunirse para llegar a una paz aceptable, y que parecen muy lejos de lo que Rusia está dispuesta a conceder: un alto al fuego sin intercambio de territorios, la retirada rusa de todos los territorios ucranianos ocupados, y que Moscú no amenace a la seguridad de Europa; en resumen, “sin poner a Ucrania en una posición donde tenga que ceder territorio al agresor”.

La exprimera dama de EU no vaciló en subrayar que “si pudiéramos lograr todo eso (Fin de la guerra entre Ucrania y Rusia), y si el presidente Trump fuera el arquitecto, lo nominaría para el Premio Nobel de la Paz, porque mi objetivo aquí es no permitir la capitulación ante (Vladímir) Putin, fomentada por Estados Unidos”, apuntó.

Las palabras de Hillary Clinton ocurren horas antes de que Donald Trump y Vladímir Putin se reúnan en Anchorage, Alaska, en una cumbre inédita para tratar el posible fin de esta guerra, lo que ha despertado un gran interés, aún cuando el gobierno ucraniano, los países europeos y la ONU han quedado ausentes.

El mandatario republicano no ha ocultado su interés por lograr el Nobel de la Paz, para lo cual ha promovido acuerdos en conflictos lejanos como los que siguen vigente entre Ruanda y República Democrática del Congo, o el de Armenia y Azerbaiyán, sin que hasta el momento haya avances en algunos de éstos.

