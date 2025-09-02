Asciende el número de muertos a más de 1,400 en Afganistán tras terremoto de 5.2

Nueva replica de 5.2 en Afganistán (EFE)

Tras el terremoto del pasado domingo en Afganistán, los muertos ya han superado los 1,400, mientras que este martes se ha registrado una nueva réplica, de magnitud 5.2 en la zona afectada por el movimiento telúrico.

Los talibanes informaron que la cifra total de muertos registrados tras la catástrofe ha aumentado a 1,411, mientras que han elevado el recuento de heridos hasta los 3,124, principalmente en las provincias orientales de Kunar y Nangarhar.

A 34 kilómetros de la capital de esta última región, Jalalabad, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró esta tarde una réplica del sismo de magnitud 5,2, la más intensa hasta este momento.

Según la Media Luna Roja Afgana, los rescates continúan en la zona, que permanece parcialmente aislada por el derrumbe de carreteras y vías de acceso.

“Muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros”, indicó la organización humanitaria.

El coordinador humanitario de la ONU en Afganistán, Indrika Ratwatte, precisó que el número de víctimas “probablemente aumentará”, mientras que la organización cifra los afectados en más de 12,000.

Los helicópteros de la administración talibán evacuan a los afectados hacia hospitales en Jalalabad y Asadabad, mientras que maquinaria pesada trabaja para despejar las carreteras, que han quedado bloqueadas.

La oficina de coordinación humanitaria de Naciones Unidas, OCHA, identificó como prioridades inmediatas refugios temporales, agua potable, medicinas y alimentos de emergencia.

La ONU liberó cinco millones de dólares de su fondo de respuesta global, el Reino Unido anunció un millón de libras (1,3 millones de dólares) en ayuda de emergencia y la India envió un millar de carpas y toneladas de alimentos. China, Pakistán, Irán, Egipto y la Unión Europea (UE) también ofrecieron apoyo. (Con información de EFE)