Trump presume tasa récord de expulsiones y detenciones a migrantes

La administración Trump endureció su política antiinmigrante (ICE)

El presidente estadounidense, Donald Trump presumió que en 12 meses de su regreso al poder logró ostentar la tasa récord de expulsiones y detenciones registradas por las agencias de migración.

“Se acaba de anunciar, y no es que me entusiasme hablar de ello, porque no suena precisamente bien, que la Administración Trump registra, con diferencia, la tasa media diaria de detenciones más alta por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) de todos los presidentes”, publicó en su red Truth Social.

El republicano se jactó también de tener la “media más elevada” de capturas y repatriaciones “que ningún otro presidente” estadounidense.

rump endureció drásticamente su política antimigratoria durante este segundo mandato mediante detenciones masivas, aceleración de deportaciones, restricciones de asilo y una financiación récord de 70.000 millones de dólares para reforzar a ICE y la Policía Fronteriza.

Este jueves, el Tribunal Supremo avaló las líneas de estas políticas al fallar a favor de que la Administración ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para haitianos y sirios; y de poder rechazar a solicitantes de asilo en la frontera con México. (Con información de EFE)