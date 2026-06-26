Israel y Líbano alcanzan acuerdo de paz con mediación de EU

Momento previo a la firma del acuerdo de paz entre Israel y Líbano; atestigua Marco Rubio (Especial)

Crisis en Oriente Medio — “Nos complace anunciar el acuerdo marco entre el Gobierno soberano del Líbano y, por supuesto, el Gobierno de Israel, con el apoyo en la mediación de Estados Unidos, el cual comienza a establecer las bases para una paz y seguridad duraderas. Eso es lo que estas dos naciones merecen”, señaló secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien estuvo acompañado del embajador israelí, Yechiel Leite y la libanesa, Nada Hamadeh Moawad.

El secretario de Estado de EU calificó este día como “el primer paso” que, aunque sea “difícil, es importante” porque es el que están “dando juntos” ambos gobiernos para establecer “una paz y seguridad duraderas”.

Tras el anuncio del funcionario estadounidense, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que las fuerzas israelíes desplegadas en el sur del Líbano se retirarán de dos zonas, que no especificó, para ser reemplazadas por el Ejército libanés.

En tanto, EU acogía desde el martes la quinta ronda de negociaciones de paz entre Israel y el Líbano, en las que no interviene la milicia chiita del Hezbolá y en las que media Estado Unidos.

HOSTILIDADES

Al respecto, la embajadora libanesa agradeció a Washington por acoger “las históricas negociaciones” hacia “la restauración de la soberanía y la integridad territorial del Líbano, y el logro de un cese permanente y definitivo de las hostilidades”.

Hamadeh Moawad calificó de “hito el acuerdo” encaminado a poner fin a las hostilidades y permitir el “retorno” de los libaneses a sus tierras.

“Hemos vuelto a encarrilar el tren y avanza en la dirección correcta. El destino final es la paz entre nuestros dos países, una paz auténtica, en la que ambos vivan con seguridad y se respete, honre y proteja la soberanía tanto de Israel como del Líbano”, dijo Leite al presentar el acuerdo.

TRILATERAL

Por su parte, el embajador israelí indicó que “este acuerdo marco es trilateral” y que tanto Irán como el grupo chií libanés Hezbolá “quedan fuera”. Las constantes hostilidades en el sur del Líbano han hecho peligrar el alto el fuego alcanzado por Washington y Teherán para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero al atacar Irán.

El memorando de entendimiento incluyó en su primer punto el fin de las hostilidades en el Líbano, aunque ni Israel ni Hezbolá son firmantes de dicho acuerdo. El grupo libanés ha reiterado su rechazo a estas conversaciones directas y había asegurado anteriormente que “nada ocurrirá en el Líbano sin que se llegue a un entendimiento” con ellos. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026