Se estrella una avioneta contra el edificio más alto de Pekín

Aunque aún se desconocen las causas del suceso, testigos e imagenes que circulan en redes sociales confirman que una avioneta se estrelló contra el China Zun, el edificio más alto de Pekín.

El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Pekín, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Marcos Sabio, un joven español residente en Pekín, fue testigo cercano del suceso, ya que según relató a EFE trabaja en el bloque de al lado.

“Sobre las seis de la tarde me fui al gimnasio, que está en la quinta planta del edificio, y allí escuché un ruido, vi un poco de humo y enseguida recibí un mensaje de la compañía avisando a los trabajadores de que había chocado un avión contra el edificio de enfrente”, explicó.

Una vez en la calle, Sabio vio un gran despliegue policial, cortes de tráfico y a los agentes “pidiéndole a la gente que no mirara”, agregó.

Otro español residente en Pekín que prefirió no ser identificado explicó a EFE que se encontró con el operativo: “Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados”, señaló.

Las autoridades chinas no han dado parte oficial de las víctimas del suceso ni han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias de lo ocurrido. Tampoco se conoce si la aeronave estaba realizando un vuelo privado, comercial o de otro tipo, ni si el impacto fue consecuencia de una avería, de una pérdida de control o de otras causas.

La base de datos Aviation Safety Network incluyó este viernes una entrada sobre el suceso en la que identifica el aparato como un Sunward SA 60L Aurora con matrícula B-12PP y registra el siniestro como un accidente, aunque advierte de que la información procede por ahora de fuentes no oficiales.

Según esa ficha, el avión tenía como aeropuerto de salida y destino el aeropuerto Beijing Shifosi, en el noreste del término municipal de Pekín.