ONU calcula más de 50 mil personas desaparecidas tras doblete sísmico en Venezuela

Al menos 17 naciones han ofrecido ayuda al gobierno venezolano, capitaneado por Delcy Rodríguez, en forma insumos, alimentos, medicamentos y equipos de socorristas para coadyuvar en las labores de rescate y auxilio a la población

Tom Fletcher, titular de la oficina de la ONU para la ayuda humanitaria esbozó una trágica proyección para Venezuela luego del par de sismos que sacudieron el país sudamericano el pasado miércoles por la tarde. De acuerdo con sus declaraciones los fenómenos telúricos podrían dejar un saldo de más de 50 mil personas desaparecidas, la mayor parte en La Guaira, la población costera vecina a Caracas donde la devastación alcanzó niveles dantescos y las labores de rescate se antojan aún lentas e insuficientes. “Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja”, explicó.

El aeropuerto de La Guaira, el más importante del país, ha sido inhabilitado mientras decenas de estructuras colapsadas colman las vialidades y los cuerpos de varias víctimas son visibles entre los escombros.

Las declaraciones de Fletcher llegan luego de que al menos 17 naciones han ofrecido ayuda al gobierno venezolano, capitaneado por Delcy Rodríguez, en forma insumos, alimentos, medicamentos y equipos de socorristas para coadyuvar en las labores de rescate y auxilio a la población.

De acuerdo con fuentes locales y reportes de civiles en el área las poblaciones afectadas precisan de maquinaria especializada para poder cortar varillas y remover bloques. Al momento han arribado al país rescatistas y equipo proveniente de El Salvador, México, Colombia y Ecuador, así como de Chile y Siuza.

Naciones Unidas alertó n también sobre la lenta respuesta de la oficialidad venezolana, en parte fruto de los bloqueos carreteros catalizados por derrumbes serranos en zonas las zonas agrestes que comunican con las zonas afectadas, el gobierno de Delcy Rodríguez elevó la cifra de fallecidos a 920 personas y la de heridos a 2 mil 980. En medio del caos, los hospitales y las redes sociales amplifican los llamados de auxilio y listas con nombres de personas trasladadas a centros médicos recorren las pantallas de aquellos con acceso a internet.

Los rescatatistas mexicanos, la mayor parte pertenecientes al Ejército, aterrizaron en la ciudad de Caracas y se espera que se incorporen de inmediato a las labores de búsqueda y rescate de personas en las estructuras colapsadas, su misión estriba de igual modo en brindar auxilio a los heridos a través de los efectivos de sanidad que acompañan al contingente, en total, viajaron 250 elementos.