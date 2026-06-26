Estados Unidos bombardea Irán luego que Teherán atacará un buque en el estrecho de Ormuz

Acuerdo EU-Irán Petroleros en el golfo Pérsico esperan su turno para cruzar el estrecho de Ormuz (EFE)

El Ejército estadounidense bombardeo este viernes almacenes de drones y misiles iraníes, así como bases costeras de radares como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga el jueves en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) acusó a Irán de “violar el alto al fuego” luego de que Teherán acordó con Washington la reapertura de la vía. El organismo militar justificó la agresión “como una respuesta contundente” al ataque del jueves de Irán contra el buque M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras estaba saliendo del estrecho de Ormuz a lo largo de la costa de Omán.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de una violación “insensata” del alto el fuego por lanzar “al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz”.

El incidente ocurrió a 7,5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán, según la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), que recomendó precaución a los buques en la vía, por donde pasa el 20 % del crudo global.

Este sería el primer ataque registrado en la zona desde que Estados Unidos e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para acabar con las hostilidades y reabrir el tráfico en Ormuz, en lo que negocian un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.El Centcom aseguró que las fuerzas estadounidenses “continúan brindando coordinación y apoyo para el paso seguro de las embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho”.

(Con información de EFE)