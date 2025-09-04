Nuevo terremoto de 5.6 en Afganistán, el más intenso desde el domingo

Nuevo terremoto de 5.6 en Afganistán (@AJEnglish/x)

Un nuevo terremoto de magnitud 5.6 sacudió este jueves por la noche el este de Afganistán, el más fuerte desde el pasado domingo cuando un sismo de 6.0 provocó la muerte de más de 2,205 y 3,640 heridos.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el último seísmo tuvo lugar a las 22:26 horas de Afganistán y su epicentro estuvo a 36 kilómetros del suroeste de la ciudad de Asadabad, capital de la provincia de Kunar, la más afectada por el movimiento del domingo.

La profundidad del seísmo fue de 10 kilómetros.

Por el momento se desconocen las consecuencias de este nuevo movimiento telúrico. Estos han sido continuos en los últimos días en la región fronteriza con Pakistán.

Autoridades locales, Organizaciones no Gubernamentales y agencias internacionales buscan entregar ayuda humanitaria en la zona, pero se he complicado debido al estado de las carreteras de acceso a Kunar las cuales se han visto afectadas por los terremotos. (Con información de EFE)