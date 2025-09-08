En Noruega, bloque gubernamental de izquierda gana elecciones

Elecciones Noruega (@_infoLibre/x)

El bloque gubernamental de centroizquierda del primer ministro laborista, Jonas Gahr Støre, ganó las elecciones legislativas noruegas de este lunes con el 49.2% frente al 46.6% de la oposición de derecha, escrutado el 54.7%.

El Partido Laborista fue la fuerza más votada con el 28% por delante del Partido del Progreso (Frp), con el 24.7% y el Partido Conservador con el 14.4%, así lo informó la Autoridad Electoral minutos después del cierre de los colegios, con los datos de voto anticipado.

Según una proyección elaborada por la televisión pública NRK, el bloque gubernamental obtendría 89 escaños por 80 de la oposición, aunque los laboristas necesitarían el apoyo de más fuerzas del centroizquierda que las dos que lo apoyaron la pasada legislatura.

Los laboristas subirían casi dos puntos respecto a las anteriores comicios de 2021, mientras que el Frp duplicaría votos y se convertiría en la fuerza hegemónica del bloque de derecha.

El Partido Conservador de la ex-primera ministra Erna Solberg bajaría seis puntos y obtendría el peor resultado en décadas.

Tanto el Partido Centrista como el Partido de Izquierda Socialista, aliados de los laboristas la pasada legislatura, retrocederían varios puntos: los primeros pasarían del 13.6 al 5.7%; los rojiverdes, del 7.6% al 5.5%.

Las otras dos fuerzas del bloque mejorarían sus resultados: los excomunistas de Rojo subirían unas décimas hasta el 5.4%, y Los Verdes, más de medio punto hasta el 4.6%.

El Partido Cristianodemócrata obtendría el 4.1%, tres décimas más, mientras el Partido Liberal se quedaría en el 3.4%, por debajo de la barrera mínima, aunque podría obtener algún diputado dependiendo del resultado en algunos distritos.

La campaña electoral ha estado marcada por temas como los precios elevados, especialmente de los alimentos, la política fiscal, el precio de la vivienda o la posible eliminación del impuesto sobre el patrimonio. (Con información de EFE)