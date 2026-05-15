Irán declina propuesta de Rusia de llevarse su uranio para facilitar la paz

Abbas Araghchi EFE/EPA/RAJAT GUPTA (RAJAT GUPTA/EFE)

Abás Araqchí, canciller de Irán, manifestó que la propuesta que les había hecho Rusia de llevarse el uranio iraní con el fin de que el acuerdo de paz con Estados Unidos se facilité, es algo que debe de dejarse para más adelante. Esto debido a que por ahora las negociaciones se encuentran estancadas.

En una rueda de prensa al margen de la reunión de cancilleres de los BRICS en Nueva Delh, Araqchí argumentó que llegaron a dicha conclusión debido a que al estar en un punto casi muerto van a “posponer esto para etapas posteriores de la negociación”.

Como parte de un acuerdo multilateral para asegurar que el programa nuclear iraní era exclusivamente pacífico, hace once años Rusia aceptó 11.000 kilogramos de uranio enriquecido a bajo nivel.

A finales del mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que una vez más Rusia había alzado la voz para ofrecer ayuda similar con la que limitar las reservas de uranio enriquecido de Irán.

A lo largo de las negociaciones de paz que han sido mediadas por Pakistán que buscan acabar con la guerra que dio inicio el 28 de febrero del 2026, uno de los principales temas de tensión es el desarrollo del programa nuclear de Irán.

Ante esto, Estados Unidos ha enfatizado en repetidas ocaciones que es inaceptable que el programa nuclear continúe. Sin embargo, Irán quiere que primero que se de el ceso por completo de las hostilidades, antes de que el tema se convierta en algo que discutir.

Empero, en la misma linea, el canciller iraní declaró que “Irán nunca ha querido armas nucleares. Lo dijimos en 2015. Tenemos un programa nuclear pacífico.” Además, en la rueda de prensa, Araqchí, también prometió que en el futuro van a volver a discutir la propuesta con Rusia y que agradece la intención de Moscú de “ayudar con la resolución de este problema”.

Con información de EFE