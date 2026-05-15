Incendio y explosión en planta de gas en el occidente de Venezuela deja varios heridos

Autoridades de Pdvsa no han informado aún sobre las posibles caujsas del siniestro (actualidad.rt.com/)

Estallido en Venezuela — Un saldo no especificado de heridos dejó este viernes un incendio y explosión en una planta de procesamiento de gas de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que posteriormente alcanzó una plataforma, siniestro que encendió las alarmas de emergencia en la costa oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, en el occidente del país suramericano.

Medios locales reportaron en sus redes sociales de manera extraoficial, que derivado de este siniestro se han reportado al menos una decena de trabajadores heridos por quemaduras que lograron salvar sus vida tras saltar a las aguas del lago.

Asimismo, circulan videos personal de emergencia que laboran en el sitio de la tragedia que combaten las llamas.

De acuerdo con información extraoficial, el incendio que derivó en una explosión podría haber sido causado por la ruptura de un oleoducto en la planta de compresión de gas ‘Lamargas’, en el Bloque 5 del lago marabino.

Hasta el momento ni el gobierno venezolano ni de la empresa petrolera han informado sobre esta tragedia, sin embargo, versiones extraoficiales señalan que el siniestro se originaría presuntamente por una falla en los depuradores de gas principales, los cuales inusualmente se encontraban inundados de crudo.

Al producirse una parada no programada, el sistema realizó un venteo que expulsó petróleo directamente al exterior, lo cual desencadenó que las llamas se extendieran sobre la superficie del lago.

Se espera que Pdvsa y el Ministerio de Hidrocarburos emitan algún comunicado oficial, en el cual se aclare lo sucedido. (Información de agencias)

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