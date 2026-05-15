¿ChatGPT podrá acceder a tus cuentas bancarias?: así es la nueva función anunciada por OpenAI

ChatGPT Finanzas OpenAI lanzó este viernes una nueva función dirigida a gestionar finanzas personales; permite la conexión a cuentas bancarias con el propósito de ayudar a personas suscriptoras a manejar mejor su dinero.

La tecnología continúa evolucionando y la expansión de la Inteligencia Artificial cruza la frontera bancaria con una nueva función que permitirá a las personas suscriptoras conectar sus cuentas de banco a la herramienta, con el objetivo de que la IA ayude a gestionar el dinero de cada usuaria o usuario, además de realizar análisis de gastos y planificar la situación financiera futura.

El desarrollo de esta herramienta se ha convertido en el principal cliente de las infraestructuras del mercado, ya que la construcción de megacentros de datos para la Inteligencia Artificial ha provocado escasez de insumos básicos, como memoria RAM, que antes estaban destinados a computadores o teléfonos celulares inteligentes; la problemática proyecta aumento de precios y desabasto en estos dispositivos.

¿ChatGPT podrá tener acceso a las cuentas bancarias de sus suscriptores?

En una una publicación realizada a través del sitio web oficial de OpenAI, la destacada empresa de inteligencia artificial anunció este viernes 15 de mayo de 2026 el lanzamiento de una función de finanzas personales que conectará las cuentas bancarias de sus usuarios y usuarias al perfil, cuya tarea consistirá en apoyar a la persona a gestionar su situación financiera y realizar preguntas contextuales a la IA respecto al dinero personal.

"Ahora puedes conectar de forma segura tus cuentas financieras, ver un panel de control de tus gastos y hacer preguntas a ChatGPT basadas en tu contexto financiero, todo ello manteniendo el control de tus datos", detalló la empresa, informando que esta función se encuentra disponible únicamente para suscriptores Pro en Estados Unidos.

De acuerdo con OpenAI, esta iniciativa surge porque más de 200 millones de personas acceden a ChatGPT cada mes para solicitar apoyo con sus finanzas, como elaborar presupuestos, resolver dudas sobre sus inversiones o planificar sus gastos futuros, por lo que la nueva función facilitará el análisis de preguntas complejas y contextuales al acceder a las finanzar personales.

“En lugar de tratar cada pregunta de forma aislada, ChatGPT puede ayudar a conectar los puntos entre tus cuentas, tus objetivos y lo que ya has compartido, de modo que la orientación sea más personal y completa", señaló la compañía de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a la función de Finanzas Personales de ChatGPT?

Para las personas suscriptoras de la versión Pro de ChatGPT en Estados Unidos, el acceso a esta nueva función es a través del apartado ‘Finanzas’ que se habilitó este viernes, donde tendrás que seleccionar ‘Comenzar’.

Otro modo de acceder, más sencillo y práctico, es iniciar una conversación desde cualquier lugar de ChatGPT diciendo ‘@Finanzas, conecta mis cuentas’, lo que llevará a la herramienta a guiarte en la vinculación de tus cuentas de forma segura a través de Plaid, y próximamente se añadirá compatibilidad con Intuit.

A preview for Pro users: a new personal finance experience in ChatGPT.



Pro users in the U.S. can securely connect financial accounts, see where their money is going, and ask questions based on the information they choose to connect.



Your full financial picture, now in ChatGPT. pic.twitter.com/NjbJqOqFRi — ChatGPT (@ChatGPTapp) May 15, 2026

Tras autenticarte, ChatGPT comenzará a sincronizar y categorizar tus datos, lo que puede tardar unos minutos.

Una vez que tus cuentas estén sincronizadas, podrás visualizar un panel de control en tu perfil que ofrece una visión actualizada del rendimiento de tu cartera, tus gastos, tus suscripciones, los próximos pagos y mucho más.

ChatGPT Finanzas Personales: ¿cuándo estará disponible en México?

Por el momento, la funcionalidad sólo está disponible para los perfiles Pro en Estados Unidos, ya que OpenAI consideró comenzar con un grupo reducido para aprender del uso real de esta nueva herramienta y mejorar la experiencia de forma planificada antes de su expansión a otras regiones.

Debido a este periodo de prueba, la funcionalidad de Finanzas Personales en ChatGPT podría demorar su lanzamiento en México, sin embargo, si la respuesta de las personas suscriptoras a ChatGPT Pro en Estados Unidos es positiva, la función llegaría al país este 2026.

Ante la desconfianza inicial de usuarios y usuarias, OpenAI aclaró que la funcionalidad de Finanzas Personales “no podrá ver los números completos de las cuentas ni realizar cambios en ellas", ya que han diseñado la experiencia priorizando la privacidad y el control personal.