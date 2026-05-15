Presidenciable colombiano acude a mitin con chaleco antibalas y custodiado por hombres armados

Abelardo de la Espriella, abanderado por el partido Defensores de la Patria, al asistir a un mitin portando chalñeco antibalas y protegido por hombres armados (Facebook/Alejandro Corrales)

Elecciones en Colombia — El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, abanderado por el partido Defensores de la Patria y quien se acerca al puntero en las preferencias electorales, asistió a un mitin en busca del voto ciudadano en el municipio de Cartago, portando un chaleco antibalas y custodiado por hombres armados.

Medios locales destacan que el presidenciable colombiano prometió “bombardear los campamentos de narcoguerrilleros” y proporcionar mayor tecnología a los policías para hacer frente a grupos criminales.

“Vamos a integrar a los veteranos y reservistas, vamos a hacer una red de cooperantes, pero a esos bandidos los vamos a acabar”, advirtió en su mensaje ante ciudadanos que lo acompañaban y a los que pidió su voto en las elecciones convocadas para el próximo 31 de mayo.

IMÁGENES

Medios colombianos hicieron eco de fotos y videos en los que se observa cómo llega a un mitin De la Espriella y se le ve portando un chaleco antibalas y estar custodiado por un hombre que empuñaba un arma larga y además llevaba una pistola a la altura de la cintura.

El presidenciable colombiano también estaba custodiado por más personal de seguridad que lo cubría con escudos al momento de que subía al templete para dar su discurso.

Abelardo de la Espriella es un abogado y empresario fundador del movimiento Defensores de la Patria, que ha tomado como uno de sus temas de campaña el combate a la inseguridad y un gobierno que fomente las empresas.

ENCUESTAS

Por otra parte y a dos semanas para las elecciones presidenciales en Colombia, el próximo 31 de mayo, la más reciente encuesta de la empresa AtlasIntel para la revista Semana, reveló que Abelardo de la Espriella tomó ventaja en las preferencias electorales y dejó atrás a Paloma Valencia y se acerca a Iván Cepeda en la competencia por la Casa de Nariño.

De acuerdo con el sondeo, Cepeda tiene el 37.6 % de la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella, con el 32.9 %, mientras que en tercera posición se ubica Paloma Valencia, con el 16.7 % de las preferencias.

Luego de los tres punteros aparecen Sergio Fajardo (4,9 %), Claudia López (3,5 %), Santiago Botero (0,4 %), Carlos Caicedo (0,3 %), Gustavo Matamoros (0,1 %), Mauricio Lizcano (0,1 %), Roy Barreras (0,1 %), Miguel Uribe Londoño (0 %), Luis Gilberto Murillo (0 %), Sondra Macollins (0 %) y el voto en blanco (3,2 %).

La CRónica de Hoy 2026