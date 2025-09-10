Acusan a Naasón Joaquín García por tráfico sexual y explotación infantil

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo (EFE)

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia mexicana La Luz del Mundo (LLDM), fue acusado de conspiración para actividades de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil contra miembros de su comunidad religiosa.

Esto ocurrio este martes en una corte federal de Nueva York, y de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Joaquín García, habría constituido una empresa paralela a la LLDM para organizar una red de abuso sexual sistemático de menores, que inicialmente buscaba satisfacer a Samuel Joaquín, padre del acusado y líder de la iglesia hasta su muerte en 2014.

El organismo señaló que la red incluía “la toma de fotos y videos de abuso sexual infantil de carácter sádico”. El conocido como “Apóstol” de Jesucristo en la LLDM ya cumple una condena de 16 años en California tras declararse culpable en 2022 de dos cargos de abuso sexual.

Además de Joaquín García, fueron detenidas dos personas más en Los Ángeles y Chicago, mientras que otros tres presuntos implicados permanecen prófugos en México, por lo que el Gobierno estadounidense solicitará su arresto y extradición.

El fiscal federal Jay Clayton, del Distrito Sur de Nueva York, aseguró que los acusados “se aprovecharon de su posición y los recursos de la iglesia La Luz del Mundo para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres” durante décadas.

Por su parte, Harry T. Chavis Jr., de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos de Estados Unidos, afirmó que esta estructura ilícita se ocultaba bajo la iglesia mientras se dedicaba al tráfico sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzado y delitos financieros.

Las autoridades confían en que la investigación revele años de supuestos abusos y maltratos cometidos bajo una estructura criminal que habría operado a la sombra de la organización religiosa.